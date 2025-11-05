onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Son Dakika
Ordu'da Taş Ocağı Şantiyesinde Göçük Meydana Geldi

Ordu'da Taş Ocağı Şantiyesinde Göçük Meydana Geldi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2025 - 18:14

Ordu’nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren bir taş ocağında göçük meydana geldi.  2 kişinin enkaz altında kaldığı bildiriliyor. Bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında kalan iki kişiyi kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ordu'da faaliyet gösteren bir taş ocağında göçük meydana geldi.

Ordu'da faaliyet gösteren bir taş ocağında göçük meydana geldi.

Ordu-Çamaş karayolu yakınında bulunan bir taş ocağında çalışma sırasında göçük meydana geldiği aktarıldı. Olay sırasında ocakta çalışma yapan iş makinesi ve kamyon, kayan malzemenin altında kaldı.

Göçük altında iki kişinin kaldığı bildiriliyor.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladı.

İlgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Vali Erol, 'Şu anda net bir bilgi yok. İş makinelerinin olduğu bilgisi var. Ekipler sevk edildi.' dedi.

Umutlu bekleyiş ise sürüyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın