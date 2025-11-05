onedio
İrlanda'da Asgari Ücret Ne Kadar?

İrlanda'da Asgari Ücret Ne Kadar?

Dilara Şimşek
05.11.2025 - 16:06
05.11.2025 - 16:06

Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke 2026 yılı yaklaşırken asgari ücret zammı sürecine girdi. Avrupa'da asgari ücretin yüksek olduğu ikinci ülke İrlanda'da çalışanlara verilen maaş merak ediliyor. İrlanda da yeni yılda asgari ücrete zam yapacak. Avrupa'nın refah konusunda üst seviyede yer alan ülkesinde maaşların ne durumda olduğu araştırılıyor. Peki İrlanda'da asgari ücret ne kadar?

Pek çok Avrupa ülkesi 2026 yılında asgari ücrete zam yapacak.

Pek çok Avrupa ülkesi 2026 yılında asgari ücrete zam yapacak.

Türkiye’de 2026 yaklaşırken asgari ücret gündemi giderek artıyor. Sadece Türkiye değil; Avrupa’da da yeni yılla birlikte yeni asgari ücretleri geçerli olacak. Pek çok ülkenin çalışanlarına verdiği asgari ücret tutarı merak ediliyor. Ülkelerin birçoğu ise saatlik ücretle maaş ödemesi gerçekleştiriyor. O ülkelerden biri de İrlanda. Peki İrlanda’da çalışanların aldığı ücret ne kadar? Çalışanlara nasıl bir sistemle ücret ödeniyor?

İrlanda'da asgari ücret ne kadar?

İrlanda'da asgari ücret ne kadar?

2025 yılı itibarıyla İrlanda’da 20 yaş ve üzerindeki çalışanlar için ulusal asgari ücret saatlik 13,50 euro olarak belirlendi. Bu ücret 2026 yılında yeniden artacak. Ancak 2025 hesaplamalarına bakılırsa İrlanda’da bir kişi haftada 37,5 saat çalışıyorsa maaşı aylık 2 bin euro civarında oluyor. 37.5 saat çalışanın 1 yıllık maaşı ise 26 bin euroyu geçiyor. 

Brüt maaş üzerinde bazı kesintiler söz konusu. Örneğin tek çalışanlar için ilk 44 bin euroya kadar gelir %20 oranında vergilendiriliyor. 37.5 saat çalışan bir kişinin cebine aylık 2 bin 50 euro girerken vergi kesintileri sonrası bu tutar 1.800 euro civarında oluyor.

Dolayısıyla, brüt maaş yaklaşık 2.0302.050 euro düzeyindeyken, bu tür kesintilerle net maaş yaklaşık 1.800-1.850 euroya düşebiliyor.  Bu da haftalık veya aylık toplam çalışma saatinin, vergi kredilerinin ve kesinti oranlarının bir kombinasyonuna bağlı.

İrlanda'da maaşlar: İrlanda saatlik ücret

İrlanda'da maaşlar: İrlanda saatlik ücret

İrlanda’da ulusal asgari ücret şu şekilde hesaplanıyor:

  • 20 yaş ve üzeri çalışanlar için saatli 13,50 euro

  • 19 yaş için saatlik 12,15 euro

  • 18 yaş için saatlik 10,80 euro

  • 18 yaş altı için saatlik 9,45 euro

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
