İrlanda'da asgari ücret ne kadar?

2025 yılı itibarıyla İrlanda’da 20 yaş ve üzerindeki çalışanlar için ulusal asgari ücret saatlik 13,50 euro olarak belirlendi. Bu ücret 2026 yılında yeniden artacak. Ancak 2025 hesaplamalarına bakılırsa İrlanda’da bir kişi haftada 37,5 saat çalışıyorsa maaşı aylık 2 bin euro civarında oluyor. 37.5 saat çalışanın 1 yıllık maaşı ise 26 bin euroyu geçiyor.

Brüt maaş üzerinde bazı kesintiler söz konusu. Örneğin tek çalışanlar için ilk 44 bin euroya kadar gelir %20 oranında vergilendiriliyor. 37.5 saat çalışan bir kişinin cebine aylık 2 bin 50 euro girerken vergi kesintileri sonrası bu tutar 1.800 euro civarında oluyor.

Dolayısıyla, brüt maaş yaklaşık 2.0302.050 euro düzeyindeyken, bu tür kesintilerle net maaş yaklaşık 1.800-1.850 euroya düşebiliyor. Bu da haftalık veya aylık toplam çalışma saatinin, vergi kredilerinin ve kesinti oranlarının bir kombinasyonuna bağlı.