Kredi Çekmek İsteyenlerin Dikkatine! Borç Kapatma Kredisi Nedir? Borç Kapatma Kredisi İçin Uyarılar

Borç kapatma kredisinin, kişinin mevcut borçlarını (örneğin kredi kartı borçları, ihtiyaç kredileri veya başka bankalardaki krediler) tek bir çatı altında bankaya/borç verende toplamak için kullandığı bir kredi türü olduğunu ifade eden TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, ülkemizde tüketici finansmanındaki aşırı genişleme ve ödeme sıkıntıları nedeniyle, borcu faiz vererek yeni bir borçla kapatma yöntemi olarak uygulandığının altını çizdi.

Ölmez bu krediyi 'Genellikle, Findeks notu orta düzey 700 puandan başlayan, düzenli bir geliri olan, geliri ile kredi taksitleri arasında finansal tüketiciler kullanabilir. Bu grubun genellikle Findeks puanları, mevcut kredileri ve o kredilerde zaman zaman yaşanan ödeme sıkıntısı nedeni ile orta düzey olarak değerlendirilen 1500 puana kadar çıkar. Uygulamada dikkat çeken bir husus; pek çok finansal tüketici talep etmesine karşın; Bankalar yukarıda vurguladığım, kriterlere sahip, finansal tüketicilere, 'borç kapatma kredisini' kendisi teklif etmektedir' diyerek kapsam dahilindeki kişiler hakkında bilgi verdi.