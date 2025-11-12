onedio
Kredi Çekmek İsteyenlerin Dikkatine! Borç Kapatma Kredisi Nedir? Borç Kapatma Kredisi İçin Uyarılar

Kredi Çekmek İsteyenlerin Dikkatine! Borç Kapatma Kredisi Nedir? Borç Kapatma Kredisi İçin Uyarılar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2025 - 08:21

Yüksek enflasyon ve sabit gelirli vatandaşın sığındığı kredi kartlarının borçlarının sürekli artması insanları yeni kredi seçeneklerine itiyor. Bankaların da, insanların farklı borçlarını tek bir çatı altına toplamak için açtığı borç kapatma kredisi insanların yeni zorunlu limanı oluyor. Peki borç kapatma kredisi nedir, borç kapatma kredisi kullanmak mantıklı mı? TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, tgrthaber.com'da yer alan habere göre borç kapatma kredisinin, mevcut borçları tek çatı altında toplamak için kullanıldığını ancak bazı durumlarda tüketiciyi daha zor durumda bırakabileceğini bu nedenle de borç kapatma kredisi kullanacakların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Borç kapatma kredisi nedir? Borç kapatma kredisi kullanmak mantıklı mı?

Borç kapatma kredisi nedir? Borç kapatma kredisi kullanmak mantıklı mı?

Borç kapatma kredisinin, kişinin mevcut borçlarını (örneğin kredi kartı borçları, ihtiyaç kredileri veya başka bankalardaki krediler) tek bir çatı altında bankaya/borç verende toplamak için kullandığı bir kredi türü olduğunu ifade eden TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, ülkemizde tüketici finansmanındaki aşırı genişleme ve ödeme sıkıntıları nedeniyle, borcu faiz vererek yeni bir borçla kapatma yöntemi olarak uygulandığının altını çizdi.

Ölmez bu krediyi 'Genellikle, Findeks notu orta düzey 700 puandan başlayan, düzenli bir geliri olan, geliri ile kredi taksitleri arasında finansal tüketiciler kullanabilir. Bu grubun genellikle Findeks puanları, mevcut kredileri ve o kredilerde zaman zaman yaşanan ödeme sıkıntısı nedeni ile orta düzey olarak değerlendirilen 1500 puana kadar çıkar. Uygulamada dikkat çeken bir husus; pek çok finansal tüketici talep etmesine karşın; Bankalar yukarıda vurguladığım, kriterlere sahip, finansal tüketicilere, 'borç kapatma kredisini' kendisi teklif etmektedir' diyerek kapsam dahilindeki kişiler hakkında bilgi verdi.

Borç kapatma kredisini kimler kullanabilir?

Borç kapatma kredisini kimler kullanabilir?

Bankaların borç kapatma kredisini, hatta yapılandırmayı 2 unsura bakarak değerlendirip kabul veya ret ettiklerini belirten Ölmez;

'Findeks Notu (Kredi Skoru) : Toplam 1900 puan üzerinden hesaplanan kredi notuna göre, iyi veya çok not olan 1500 – 1700 arasında notu olanların genellikle yapılanmaya, borç kapatma kredisine hatta krediye ihtiyacı olmaz. Bankalar bu durumda (700 -1099 ) Orta Riskli ve (1100 -1499) Az riskli finansal Tüketicileri tercih ederler.

Aylık kanıtlanabilir gelire oranla kredi taksit miktarına bakar; Örneğin, 23.000 TL aylık kanıtlanabilir geliri olanın aylık taksiti 17.500 olursa bu kredi ödenmemeye mahkumdur' dedi.

Bu konuda, her bankanın kendine göre kriterleri olduğunu hatırlatan Ölmez, 'Genellikle, vadesine bağlı olarak, aylık net gelirin 4 mislinden fazla (Tüm Bankalar toplamı) kredi vermezler ve aylık taksitin net gelirin % 30'na denk gelecek kredi vermeyi tercih ederler. Aksi hem finansal tüketici hem de Bankalar için mali ve cezai sorumluk gerektirebilir' diyerek tüketicileri uyardı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
