Altın Fiyatları Yükselecek mi? İslam Memiş Altın Fiyatının Ne Zaman Yükseleceğini Açıkladı

Memiş, yıl sonuna kadar gram altında 5.000–6.000 lira arasında bir seyir beklediğini belirtirken, kısa vadeli dalgalanmalarda yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini ifade etti. “Düşüşler alım fırsatı, yükselişler ise panik nedeni olmamalı. Nakit ihtiyacınız yoksa beklemeye devam edin” diyen Memiş, yatırımcılara kademeli alım stratejisi önerdi.

Özellikle Ekim ayında yaşanan sert hareketler ve manipülasyon fiyatlamalarına değinen Memiş, gram altının 6.000 lira seviyesini aştığı dönemde birçok yatırımcı için fırsat oluşturduğunu söyledi. Altın fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu da tetiklediğine dikkat çeken Memiş, merkez bankalarının altın alımlarının bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtti.