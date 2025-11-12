Altın Fiyatları Yükselecek mi? İslam Memiş Altın Fiyatının Ne Zaman Yükseleceğini Açıkladı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yıl sonuna kadar süreceğini, gram altının 5.000–6.000 lira bandında seyredeceğini, 2026’da ise güvenli liman özelliğiyle yükselişe geçeceğini açıkladı. İslam Memiş, altın yatırımcılarına sabırlı olup kademeli alım yapmaları tavsiyesinde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram ve ons altın fiyatlarına dair değerlendirmelerini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İslam Memiş: “Düşüşler alım fırsatı, yükselişler ise panik nedeni olmamalı. Nakit ihtiyacınız yoksa beklemeye devam edin.”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın