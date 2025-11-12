onedio
Altın Fiyatları Yükselecek mi? İslam Memiş Altın Fiyatının Ne Zaman Yükseleceğini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2025 - 07:10

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların yıl sonuna kadar süreceğini, gram altının 5.000–6.000 lira bandında seyredeceğini, 2026’da ise güvenli liman özelliğiyle yükselişe geçeceğini açıkladı. İslam Memiş, altın yatırımcılarına sabırlı olup kademeli alım yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram ve ons altın fiyatlarına dair değerlendirmelerini paylaştı.

Memiş, 2025’in sonuna kadar altın fiyatlarında büyük bir sıçrama beklemediğini ancak 2026 yılında yükseliş trendinin devam edeceğini söyledi. Mevcut ekonomik koşullar ve jeopolitik belirsizlikler göz önüne alındığında, altın fiyatlarının uzun vadede güvenli liman özelliğini koruyacağını vurgulayan Memiş, “2026 yılında gram altın için ilk takip edeceğimiz seviye 8.000 lira olacak. Ons altını dünya piyasalarına göre değerlendireceğiz ve 10.000 lira seviyeleri artık sürpriz olmayabilir” dedi.

İslam Memiş: “Düşüşler alım fırsatı, yükselişler ise panik nedeni olmamalı. Nakit ihtiyacınız yoksa beklemeye devam edin.”

Memiş, yıl sonuna kadar gram altında 5.000–6.000 lira arasında bir seyir beklediğini belirtirken, kısa vadeli dalgalanmalarda yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini ifade etti. “Düşüşler alım fırsatı, yükselişler ise panik nedeni olmamalı. Nakit ihtiyacınız yoksa beklemeye devam edin” diyen Memiş, yatırımcılara kademeli alım stratejisi önerdi.

Özellikle Ekim ayında yaşanan sert hareketler ve manipülasyon fiyatlamalarına değinen Memiş, gram altının 6.000 lira seviyesini aştığı dönemde birçok yatırımcı için fırsat oluşturduğunu söyledi. Altın fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu da tetiklediğine dikkat çeken Memiş, merkez bankalarının altın alımlarının bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtti.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
