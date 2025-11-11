Kredi Kartı Kullananların Dikkatine! BDDK Kredi Kartından Nakit Çekim İşlemlerine Yeni Kısıtlama Getirdi

Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle nakit para kullanımı azalırken, kartlı harcamalardaki artış dolandırıcıların bu alana yönelmesine neden oldu. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları hızla artarken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu duruma karşı yeni güvenlik önlemlerini devreye aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; BDDK, dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için bankalara yeni bir talimat gönderdi. Buna göre, kredi kartından nakit çekim işlemlerine zaman kısıtlaması getirildi. Artık kullanıcılar, saat 22.00 ile 06.00 arasında yapacakları nakit avans işlemlerinde talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylamak zorunda kalacak.

Bu işlem yalnızca NFC özelliği bulunan telefonlar aracılığıyla yapılabilecek. Telefonunda NFC özelliği bulunmayan veya çipli kimlik kartı olmayan kullanıcılar ise belirtilen saatler dışında nakit çekim işlemini yapamayacak.