Kredi Kartı Kullananların Dikkatine! BDDK Kredi Kartından Nakit Çekim İşlemlerine Yeni Kısıtlama Getirdi

Kredi Kartı Kullananların Dikkatine! BDDK Kredi Kartından Nakit Çekim İşlemlerine Yeni Kısıtlama Getirdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2025 - 10:46 Son Güncelleme: 11.11.2025 - 11:08

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) artan dolandırıcılık vakalarına karşı yeni bir güvenlik adımı attı. Kredi kartı kullanıcılarını korumayı hedefleyen düzenleme, bankacılık işlemlerinde güvenliği artırmayı amaçlıyor. BDDK’nın yeni düzenlemesine göre; artık kullanıcılar, saat 22.00 ile 06.00 arasında yapacakları nakit avans işlemlerinde talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylamak zorunda kalacak.

Kredi kartı kullanımında yeni dönem başladı: Artık gece yapılacak nakit avans işlemlerinde kimlik onayı gerekecek.

Kredi kartı kullanımında yeni dönem başladı: Artık gece yapılacak nakit avans işlemlerinde kimlik onayı gerekecek.

Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle nakit para kullanımı azalırken, kartlı harcamalardaki artış dolandırıcıların bu alana yönelmesine neden oldu. Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları hızla artarken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu duruma karşı yeni güvenlik önlemlerini devreye aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre;  BDDK, dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için bankalara yeni bir talimat gönderdi. Buna göre, kredi kartından nakit çekim işlemlerine zaman kısıtlaması getirildi. Artık kullanıcılar, saat 22.00 ile 06.00 arasında yapacakları nakit avans işlemlerinde talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylamak zorunda kalacak.

Bu işlem yalnızca NFC özelliği bulunan telefonlar aracılığıyla yapılabilecek. Telefonunda NFC özelliği bulunmayan veya çipli kimlik kartı olmayan kullanıcılar ise belirtilen saatler dışında nakit çekim işlemini yapamayacak.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
