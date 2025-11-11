Kredi Kartı Kullananların Dikkatine! BDDK Kredi Kartından Nakit Çekim İşlemlerine Yeni Kısıtlama Getirdi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) artan dolandırıcılık vakalarına karşı yeni bir güvenlik adımı attı. Kredi kartı kullanıcılarını korumayı hedefleyen düzenleme, bankacılık işlemlerinde güvenliği artırmayı amaçlıyor. BDDK’nın yeni düzenlemesine göre; artık kullanıcılar, saat 22.00 ile 06.00 arasında yapacakları nakit avans işlemlerinde talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylamak zorunda kalacak.
Kredi kartı kullanımında yeni dönem başladı: Artık gece yapılacak nakit avans işlemlerinde kimlik onayı gerekecek.
