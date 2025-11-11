onedio
Beklenen Kar Geldi: Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı! Hafta Sonu Bu Şehirlerde Kar Yağışı Bekleniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2025 - 08:39

Meteoroloji ve AKOM günlerdir yaptığı uyarılarda, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yağışların geri geleceğini bildirdi. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak beklenirken herkesin beklediği kar yağışı da yaklaştı. Hafta sonu kar yağışı olması beklenen şehirler şu şekilde…

Meteoroloji ve AKOM yani hafta için peş peşe uyarılarda bulundu.

Yapılan uyarıda yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve birçok ilde sağanak yağışların görüleceği bildirildi. Yapılan uyarıların ardından İstanbul günü sağanak yağışlar başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonunda kar yağışının görüleceği illeri açıkladı.

Sıcaklıklar 4-5 derece birden düşerken, hafta sonu Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar yağışı bekleniyor. ErzurumKars ve Ardahan’da hafta sonu kar yağışı beklendiği bildirildi. Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren soğuyan hava ile birlikte pazar günü Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini artırarak devam edecek.

İstanbul’da hava mevsim normallerine dönüyor.

İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derece civarında mevsim normallerinde, gece saatlerinde ise 13-14 civarında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da gün gün beklenen sıcaklıklar şöyle: 

Salı: 19°C – Kuvvetli sağanak yağışlı

Çarşamba: 17°C – Sağanak yağışlı

Perşembe: 18°C – Hafif yağışlı

Cuma: 17°C – Hafif yağışlı

Cumartesi: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

Pazar: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
