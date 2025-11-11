Beklenen Kar Geldi: Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı! Hafta Sonu Bu Şehirlerde Kar Yağışı Bekleniyor
Meteoroloji ve AKOM günlerdir yaptığı uyarılarda, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğini ve yağışların geri geleceğini bildirdi. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte sağanak beklenirken herkesin beklediği kar yağışı da yaklaştı. Hafta sonu kar yağışı olması beklenen şehirler şu şekilde…
Meteoroloji ve AKOM yani hafta için peş peşe uyarılarda bulundu.
İstanbul’da hava mevsim normallerine dönüyor.
