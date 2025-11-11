onedio
11 Kasım Salı Hava Durumu: İstanbullular Dikkat! Şiddetli Yağış Başlıyor, Günlerce Sürecek!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2025 - 07:13

Hava sıcaklıkları bugünden itibaren mevsim normalleri civarına düşüyor. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a peş peşe sağanak uyarısında bulundu. Kuvvetli yağışın cuma gününe kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Ülke genelinde bir süredir mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren mevsim normallerine dönecek.

İstanbul ve çevre illerde bugün ve önümüzdeki günlerde yağışlı havanın etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkların bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağını bildirdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) yayımladığı rapora göre, megakentte kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların cuma gününe kadar süreceğinin ifade edildiği raporda, sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor.

İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derece civarında mevsim normallerinde, gece saatlerinde ise 13-14 civarında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da gün gün beklenen sıcaklıklar şöyle: 

Salı: 19°C – Kuvvetli sağanak yağışlı

Çarşamba: 17°C – Sağanak yağışlı

Perşembe: 18°C – Hafif yağışlı

Cuma: 17°C – Hafif yağışlı

Cumartesi: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu

Pazar: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

Ali Can YAYCILI
