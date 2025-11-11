11 Kasım Salı Hava Durumu: İstanbullular Dikkat! Şiddetli Yağış Başlıyor, Günlerce Sürecek!
Ülke genelinde bir süredir mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugünden itibaren mevsim normallerine dönecek.
İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıkların gün içerisinde 16-18 derece civarında mevsim normallerinde, gece saatlerinde ise 13-14 civarında olacağı tahmin ediliyor.
