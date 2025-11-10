Balıkesir’de 4.9 Büyüklüğündeki Deprem Anı Güvenlik Kamerasında: Büyük Panik Yaşandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 6.1 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 10 Ağustos’ta başlayan deprem aktivitesi nedeniyle aynı bölgede binlerce küçük-büyük deprem yaşandı. Uzmanlar yaşananları “deprem fırtınası” olarak değerlendirken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, aynı bölgede yaşanacak bir depremin büyüklüğünün 6.2’yi geçmeyeceğini söyledi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise “Üçüncü büyük deprem gelir mi?” diye bir kuşkum vardı ama bugün itibarıyla bu kuşkum da azaldı. Çünkü tüm bu depremler aynı alan içinde kaldı. Eğer bu depremler başka bir yöne doğru yayılım gösterseydi, yeni kırılma fayları oluşturabilirdi.” ifadelerini kullandı.