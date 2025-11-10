onedio
Balıkesir’de 4.9 Büyüklüğündeki Deprem Anı Güvenlik Kamerasında: Büyük Panik Yaşandı

Balıkesir’de 4.9 Büyüklüğündeki Deprem Anı Güvenlik Kamerasında: Büyük Panik Yaşandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.11.2025 - 00:18

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde uzun zamandır devam eden deprem aktivitesi nedeniyle bu akşam saatlerinde 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem İzmir, Bursa, Tekirdağ gibi illerden de hissedildi. Deprem anından Sındırgı’da bir kahvehanede çekilen görüntüler ise depremin şiddetinin ne kadar çok olduğunu ve yaşanan büyük korkuyu ortaya çıkardı.

4.9 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar 👇

Balıkesir Sındırgı’da ne oluyor?

Balıkesir Sındırgı’da ne oluyor?

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim 6.1 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. 10 Ağustos’ta başlayan deprem aktivitesi nedeniyle aynı bölgede binlerce küçük-büyük deprem yaşandı. Uzmanlar yaşananları “deprem fırtınası” olarak değerlendirken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, aynı bölgede yaşanacak bir depremin büyüklüğünün 6.2’yi geçmeyeceğini söyledi. 

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise “Üçüncü büyük deprem gelir mi?” diye bir kuşkum vardı ama bugün itibarıyla bu kuşkum da azaldı. Çünkü tüm bu depremler aynı alan içinde kaldı. Eğer bu depremler başka bir yöne doğru yayılım gösterseydi, yeni kırılma fayları oluşturabilirdi.” ifadelerini kullandı.

