onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Depremler Balıkesir’de Gece Boyunca Devam Etti: Son Deprem İstanbul’da da Hissedildi

Depremler Balıkesir’de Gece Boyunca Devam Etti: Son Deprem İstanbul’da da Hissedildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2025 - 07:22

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sabaha kadar sallanmaya devam etti. Sabah erken saatlerde meydana gelen deprem ise İstanbul’da da hissedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir süredir peş peşe depremlerin yaşandığı Balıkesir dün gece de sallanmaya devam etti.

Bir süredir peş peşe depremlerin yaşandığı Balıkesir dün gece de sallanmaya devam etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01:06’da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Deprem hakkında AFAD’dan ‘son durum’ açıklaması:

Deprem hakkında AFAD’dan ‘son durum’ açıklaması:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 'Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.'

Sabah saatlerinde de depremler yaşandı.

Sabah saatlerinde de depremler yaşandı.

Gece boyunca sallanmaya devam eden Balıkesir, sabah saatlerinde de peş peşe depremler yaşadı. Sabah 5:48’de yine 4.5 şiddetinde deprem yaşayan Balıkesir, 5:50’de de 3.9 ile sarsıldı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın