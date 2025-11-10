onedio
Balıkesir Sındırgı’da Deprem: İzmir’den de Hissedildi

İsmail Kahraman
10.11.2025 - 21:25

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde akşam saatlerinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydan geldi. Deprem, başta İzmir olmak üzere Bursa, Tekirdağ gibi kentlerde de hissedildi.

Balıkesir’de yaşanan depremlere akşam saatlerinde bir yenisi daha eklendi.

AFAD’ın açıklamasına göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Saat 21.20’de ve yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde yaşanan deprem İzmir, Bursa ve Tekirdağ gibi ilçelerde de hissedildi.

AFAD’ın deprem açıklaması 👇

Kandilli Rasathanesi’nin deprem açıklaması 👇

