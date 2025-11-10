onedio
Kış Kendini Gösteriyor: Türkiye Genelinde Sıcaklıklar Düşüyor, Sağanak Yağış Kapıda

İsmail Kahraman
10.11.2025 - 17:28

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bu gece başlayacak yağışların yarın kuvvetli şekilde devam edeceğini belirterek ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Kuvvetli yağışlar İstanbul’da olduğu gibi Marmara Bölgesi’nde de Cuma gününe kadar aralıklarla devam edecek. Sıcaklıklar Çarşamba gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek, sonrasında ise sıcaklıklarda da düşüş olacak.

İstanbul’da etkili olacak kuvvetli yağış nedeniyle AKOM’dan uyarı geldi.

Megakentte bu gece saatleri itibarıyla kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. AKOM’dan yapılan açıklamada yarın etkisini artıracak kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlar ani su baskınlarına karşı uyarıldı.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı rapora göre ise yağışlar Marmara ve Trakya bölgelerinde de etkili olacak.

11 Kasım Salı Hava Durumu

Başkent Ankara’da bu hafta da yağış beklenmezken, İstanbul’da yağışlar cuma gününe kadar aralıklarla devam edecek. İzmir'de de salı günü yer yer gök gürültülü sağanak beklentisi var.

