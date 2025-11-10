Kış Kendini Gösteriyor: Türkiye Genelinde Sıcaklıklar Düşüyor, Sağanak Yağış Kapıda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bu gece başlayacak yağışların yarın kuvvetli şekilde devam edeceğini belirterek ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Kuvvetli yağışlar İstanbul’da olduğu gibi Marmara Bölgesi’nde de Cuma gününe kadar aralıklarla devam edecek. Sıcaklıklar Çarşamba gününe kadar mevsim normallerinde seyredecek, sonrasında ise sıcaklıklarda da düşüş olacak.
İstanbul’da etkili olacak kuvvetli yağış nedeniyle AKOM’dan uyarı geldi.
11 Kasım Salı Hava Durumu
