Bu İlçeye Taşınacak 350 Kişi Aranıyor! Türkiye’deki 67 Yıllık İlçe Köy Olmak Üzere

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2025 - 14:30

Bolu'da 1958 yılında ilçe olan Kıbrısçık, gerileyen nüfusu nedeniyle köy olma tehlikesiyle karşı karşıya. 350 kişi taşınırsa ilçe kurtulacak. İlçe merkezi 2 binin altına gerileyen Kıbrıscık’ın köy statüsüne düşmemesi için düzenlenen etkinlikte salon boş kaldı. Etkinlikte sesi titreyerek konuşan Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, “Eğer yılbaşına kadar biz bu işi çözemezsek, ilçemiz gidiyor. İş işten geçtikten sonra, bu işe sahip çıkılmaz. İş bitmeden gerekli çözümleri üretmek zorundayız” dedi.

Bolu’nun güneyinde bulunan Kıbrıscık ilçesi, merkez nüfusu 2 binin altında kaldığı için köy statüsüne düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Kıbrıscık’ın köy statüsüne düşmemesi için Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde ‘Kıbrıscık’a Sahip Çıkalım Dayanışma Günü’ etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Bolu’da ikamet edip, aslen Kıbrıscıklı olan vatandaşlardan ikametlerini Kıbrıscık’a taşıması istendi. 600 kişilik salonda düzenlenen etkinliğe katılım az olunca, büyük bölüm boş kaldı. Salonun boş kaldığını gören Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen’in konuşurken sesi titredi.

Sesi titreyerek konuşma yapan Başkan Tekemen, yılbaşına kadar vakitleri olduğunu belirterek, “Eğer yılbaşına kadar biz bu işi çözemezsek, ilçemiz gidiyor. İş işten geçtikten sonra, bu işe sahip çıkılmaz. İş bitmeden gerekli çözümleri üretmek zorundayız. Ortak problemimiz ve kırmızı çizgimiz olan Kıbrıscık’ımızın ayakta durması için tüm siyasi partiler, dernekler, STK’larla birlikte birlik olduk. Birinci toplantımızı Kıbrıscık’ta gerçekleştirdik. O toplantıda 1025 olan nüfusumuz, bugün 1430’lara yükselmiş durumda” dedi.

“İlçeyi kaybetmiş son belediye başkanı olmak istemiyorum.”

Kıbrıscıklı vatandaşların gayret etmesi gerektiğini belirten Tekemen, “Eğer biz Bolu’dan, 350, 400 nüfus halledersek, geri kalanını TOKİ’ye kayıtlar var, nüfuslarını aldıracaklar. Esas gayret hemşehrilerimize düşüyor. Tek kişiyle olacak iş değil. 3 aydır gecem gündüzüm belli değil. Gerçekten benim için büyük sıkıntı. İlçeyi kaybetmiş son belediye başkanı olmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Salonun boş kalmasından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Tekemen, “Bizim sizlerden istediğimiz, bugün Bolu’dan, en azından 350 nüfusla geri dönmek. Ama gördüğüm kadarıyla ne yazık ki salonu dolduramadık. Bu benim için büyük üzüntü. İnşallah bu 350’yi tamamlarsak, kalanını biz tamamlayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
