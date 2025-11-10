Bu İlçeye Taşınacak 350 Kişi Aranıyor! Türkiye’deki 67 Yıllık İlçe Köy Olmak Üzere

Kıbrıscıklı vatandaşların gayret etmesi gerektiğini belirten Tekemen, “Eğer biz Bolu’dan, 350, 400 nüfus halledersek, geri kalanını TOKİ’ye kayıtlar var, nüfuslarını aldıracaklar. Esas gayret hemşehrilerimize düşüyor. Tek kişiyle olacak iş değil. 3 aydır gecem gündüzüm belli değil. Gerçekten benim için büyük sıkıntı. İlçeyi kaybetmiş son belediye başkanı olmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Salonun boş kalmasından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Tekemen, “Bizim sizlerden istediğimiz, bugün Bolu’dan, en azından 350 nüfusla geri dönmek. Ama gördüğüm kadarıyla ne yazık ki salonu dolduramadık. Bu benim için büyük üzüntü. İnşallah bu 350’yi tamamlarsak, kalanını biz tamamlayacağımıza inanıyorum” diye konuştu.