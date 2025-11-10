Bu İlçeye Taşınacak 350 Kişi Aranıyor! Türkiye’deki 67 Yıllık İlçe Köy Olmak Üzere
Bolu'da 1958 yılında ilçe olan Kıbrısçık, gerileyen nüfusu nedeniyle köy olma tehlikesiyle karşı karşıya. 350 kişi taşınırsa ilçe kurtulacak. İlçe merkezi 2 binin altına gerileyen Kıbrıscık’ın köy statüsüne düşmemesi için düzenlenen etkinlikte salon boş kaldı. Etkinlikte sesi titreyerek konuşan Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, “Eğer yılbaşına kadar biz bu işi çözemezsek, ilçemiz gidiyor. İş işten geçtikten sonra, bu işe sahip çıkılmaz. İş bitmeden gerekli çözümleri üretmek zorundayız” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bolu’nun güneyinde bulunan Kıbrıscık ilçesi, merkez nüfusu 2 binin altında kaldığı için köy statüsüne düşme tehlikesiyle karşı karşıya.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“İlçeyi kaybetmiş son belediye başkanı olmak istemiyorum.”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın