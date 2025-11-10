Akıllı Telefon Pazarında Lider Değişmedi! 2025 Yılının En Çok Satan Telefon Markaları
Araştırma şirketi Omdia tarafından yayımlanan 2025 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre küresel akıllı telefon sevkiyatları bir önceki yıla göre %3 büyüme gösterdi ve dünya çapında toplam 320.1 milyon adet akıllı telefon satıldı. Çinli üreticilerin domine ettiği listede Güney Koreli teknoloji devi Samsung liderliği kaptırmadı. Ancak Apple lider Samsung'a ilk kez bu kadar yaklaştı. 2025'in üçüncü çeyreğine ait rapora göre telefon satışlarının artmasında gelişmekte olan ülkelerin taleplerinin yükselmesi önemli etkenlerden biri oldu.
Zirve yine Güney Koreli Samsung'un oldu.
Apple yakın takipte
Xiaomi yerini sağlamlaştırdı
Dördüncü yine bir Çinli marka
