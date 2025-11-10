onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Akıllı Telefon Pazarında Lider Değişmedi! 2025 Yılının En Çok Satan Telefon Markaları

Akıllı Telefon Pazarında Lider Değişmedi! 2025 Yılının En Çok Satan Telefon Markaları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.11.2025 - 14:01

Araştırma şirketi Omdia tarafından yayımlanan 2025 yılı üçüncü çeyrek raporuna göre küresel akıllı telefon sevkiyatları bir önceki yıla göre %3 büyüme gösterdi ve dünya çapında toplam 320.1 milyon adet akıllı telefon satıldı. Çinli üreticilerin domine ettiği listede Güney Koreli teknoloji devi Samsung liderliği kaptırmadı. Ancak Apple lider Samsung'a ilk kez bu kadar yaklaştı. 2025'in üçüncü çeyreğine ait rapora göre telefon satışlarının artmasında gelişmekte olan ülkelerin taleplerinin yükselmesi önemli etkenlerden biri oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zirve yine Güney Koreli Samsung'un oldu.

Zirve yine Güney Koreli Samsung'un oldu.

2025 yılının ilk 9 ayında 60.6 milyon adet sevkiyat yapan Samsung pazarın %19'unu elinde tutuyor. Özellikle Galaxy serisinin orta segment telefonlarının popülaritesi Samsung'u ayakta tutuyor.

Apple yakın takipte

Apple yakın takipte

Samsung'un hemen ardında yer alan Apple 56.5 milyon sevkiyat ile küresel pazarda %18 pay sahibi. iPhone 17'yi geçtiğimiz haftalarda tanıtan Apple özellikle turuncu renkli pro modeliyle dikkat çekti.

Xiaomi yerini sağlamlaştırdı

Xiaomi yerini sağlamlaştırdı

43.4 milyon adet sevkiyat ile %14 pazar payına ulaşan Xiaomi, agresif fiyatlandırma ve geniş ürün gamı ile özellikle anavatanı Çin'de oldukça popüler. Markanın arka ekranlı 17 serisi de bu başarıda pay sahibi.

Dördüncü yine bir Çinli marka

Dördüncü yine bir Çinli marka

Transission ismiyle Tecno ve Infinix gibi markaları kullanıcıya sunan Çinli firma özellikle Afrika'da ve diğer gelişmekte olan ülkelerde uygun fiyat ve donanım politikasıyla ilgi çekiyor. Bu yüzden marka 2025'te 28.6 milyon ürün sattı.

Beşinci sırada ise yine bir Çin firması Vivo var. Vivo'nun satışları ise 28.5 milyon ve pazar payı Transission gibi %9.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın