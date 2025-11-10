onedio
Samsung Telefon Kullananlar Dikkat! Casus Yazılım Türkiye’deki Cep Telefonlarına Sızdı

Samsung Telefon Kullananlar Dikkat! Casus Yazılım Türkiye'deki Cep Telefonlarına Sızdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2025 - 13:51

Türkiye'ye yönelik yeni bir siber casusluk saldırısı keşfedildi. 'LANDFALL' isimli bir yazılım, Galaxy cihazlarını hedef alarak, bu cihazların mikrofon ve kameralarına erişim sağlıyor. Bu siber casusluk eyleminin belirlenmesi sürecinde, Türkiye'nin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) önemli bir görev üstlendi.

Siber güvenlik dünyası, Samsung Galaxy cihazlarını hedef alan yeni bir casus yazılımla sarsıldı.

Siber güvenlik dünyası, Samsung Galaxy cihazlarını hedef alan yeni bir casus yazılımla sarsıldı.

Palo Alto Networks’ün Tehdit Araştırma Merkezi (Unit 42) tarafından yayımlanan rapora göre, “LANDFALL” adlı gelişmiş seviye casus yazılım, Türkiye, Fas, İran ve Irak’taki kullanıcıları hedef aldı. 

Casus yazılımın; Galaxy S22, S23, S24, Z Fold4 ve Z Flip4 modellerine sızabildiği, cihazlardaki bir güvenlik açığını kullanarak yaklaşık bir yıl boyunca tespit edilmeden aktif kaldığı belirtildi.

LANDFALL’ın, kullanıcıların konum bilgilerini, çağrı kayıtlarını, mesajlarını, fotoğraflarını ve mikrofon kayıtlarını ele geçirebildiği tespit edildi. Palo Alto Networks’e göre yazılım, WhatsApp üzerinden gönderilmiş gibi görünen kötü amaçlı görüntü dosyaları (DNG formatı) yoluyla telefonlara bulaşıyor.

Siber Olaylara Müdahale Merkezi tespit etti!

Siber Olaylara Müdahale Merkezi tespit etti!

Türkiye’deki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), LANDFALL operasyonunu ilk tespit eden kurum oldu

USOM tarafından tespit edilen zararlı altyapı IP adresleri ve alan adları şunlar

194.76.224.127 — brightvideodesigns.co

91.132.92.35 — hotelsitereview.co

92.243.65.240 — healthyeatingontherun.co

192.36.57.56 — projectmanagerskills.co

46.246.28.75 — Alan adı tespit edilemedi

45.155.250.158 — Alan adı tespit edilemedi

Palo Alto Networks’ün analizine göre LANDFALL, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli “Stealth Falcon” adlı siber casusluk grubu ile benzer bir altyapı kullanıyor. Bu grup, daha önce Orta Doğu ülkelerinde devlet destekli siber operasyonlarla gündeme gelmişti.

Samsung, LANDFALL’ın istismar ettiği güvenlik açığını Eylül 2025’te yayımladığı bir güncellemeyle kapattı. Ancak bu tarihe kadar Türkiye dahil birçok ülkede binlerce cihazın hedef alındığı tahmin ediliyor.

