Samsung Telefon Kullananlar Dikkat! Casus Yazılım Türkiye’deki Cep Telefonlarına Sızdı
Türkiye'ye yönelik yeni bir siber casusluk saldırısı keşfedildi. 'LANDFALL' isimli bir yazılım, Galaxy cihazlarını hedef alarak, bu cihazların mikrofon ve kameralarına erişim sağlıyor. Bu siber casusluk eyleminin belirlenmesi sürecinde, Türkiye'nin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) önemli bir görev üstlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siber güvenlik dünyası, Samsung Galaxy cihazlarını hedef alan yeni bir casus yazılımla sarsıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siber Olaylara Müdahale Merkezi tespit etti!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın