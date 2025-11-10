Parfüm Fabrikasında Hayatını Kaybeden Şengül Yılmaz'ın Ses Kaydı Yürek Burktu
Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum fabrikasında çıkan yangında iş cinayetine kurban gidenlerden biri Şengül Yılmaz'dı. Hayatını kaybeden işçinin kendi sesiyle kaydedilmiş son sözlerini gazeteci Rojda Altıntaş yayınladı. Yılmaz'ın parfüm şişelerini kırdığı için maaşından kesinti yapıldığı, 15 günlük çalışması karşılığında 3.800 lira aldığı ortaya çıktı. Şengül Yılmaz aynı zamanda üç yıldır sigortasız çalışıyordu ve yaşından ötürü başka iş bulamıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılmaz'ın kendi sesinden anlattıkları şöyle;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın