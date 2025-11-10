onedio
Parfüm Fabrikasında Hayatını Kaybeden Şengül Yılmaz'ın Ses Kaydı Yürek Burktu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.11.2025 - 16:23

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir parfüm dolum fabrikasında çıkan yangında iş cinayetine kurban gidenlerden biri Şengül Yılmaz'dı. Hayatını kaybeden işçinin kendi sesiyle kaydedilmiş son sözlerini gazeteci Rojda Altıntaş yayınladı. Yılmaz'ın parfüm şişelerini kırdığı için maaşından kesinti yapıldığı, 15 günlük çalışması karşılığında 3.800 lira aldığı ortaya çıktı. Şengül Yılmaz aynı zamanda üç yıldır sigortasız çalışıyordu ve yaşından ötürü başka iş bulamıyordu.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma devam ederken Rojda Altıntaş ise ses kayıtlarını yayınladı. Ses kaydındaki parfüm atölyesindeki çalışma şartlarını anlatan Yılmaz’ın sözleri facianın adeta göz göre göre geldiğini de gösterdi.

Yılmaz'ın kendi sesinden anlattıkları şöyle;

İlgili haber;

