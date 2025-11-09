onedio
6 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Kocaeli'ndeki Parfüm Dolum Tesisindeki Yangının Görüntüleri Ortaya Çıktı

6 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Kocaeli’ndeki Parfüm Dolum Tesisindeki Yangının Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kocaeli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.11.2025 - 09:03

Kocaeli’nin Dilova ilçesinde bulunan bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetmişti. 6 kişiye mezar olan parfüm dolum tesisinde çıkan yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Saniyeler içerisinde yükselen dumanlar ve patlama sesleriyle birlikte bölgede yaşanan panik anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Kocaeli'nde dün yangın faciası yaşanmış ve 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kocaeli’nde dün yangın faciası yaşanmış ve 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, içerideki kimyasal maddeler sebebiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Alevler, tesisin hemen yanında bulunan binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 7 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış anlarında yaşananlar ortaya çıktı.

Yangının çıkış anlarında yaşananlar ortaya çıktı.

Öte yandan, 6 kişiye mezar olan parfüm dolum tesisinde çıkan yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Yangının ilk anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, tesisten yükselen dumanların kısa sürede patlamaya dönüştüğü anlar yer aldı. Patlama sesiyle birlikte çevrede büyük panik yaşandığı, bazı vatandaşların araçlarına koştuğu, bazılarının ise meraklı gözlerle olayı izlediği görüldü. Büyük korku ve paniğin yaşandığı o anlar saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış anından sadece 2 dakika sonra bölgeye ulaşması ise dikkat çekti.

O anlar 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
