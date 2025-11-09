6 Kişi Hayatını Kaybetmişti: Kocaeli’ndeki Parfüm Dolum Tesisindeki Yangının Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kocaeli’nin Dilova ilçesinde bulunan bir parfüm dolum tesisinde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetmişti. 6 kişiye mezar olan parfüm dolum tesisinde çıkan yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Saniyeler içerisinde yükselen dumanlar ve patlama sesleriyle birlikte bölgede yaşanan panik anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Kocaeli’nde dün yangın faciası yaşanmış ve 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Yangının çıkış anlarında yaşananlar ortaya çıktı.
bina kaçak. çalışanların neredeyse tamamı kadın, ayrıca çocuk, sigortasız işçi de vardı aralarında.. tesisin tek bir çıkış kapısı var. sadece depo değil, üre... Devamını Gör