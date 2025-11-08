Balkondan Halı Silkelemek Pahalıya Patladı, Hapis Cezası Aldı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, komşusunun balkonuna halı silkeleyip çöp atan kişiye verilen 3 aylık hapis cezasını onadı. Karara göre, Malatya’da bir vatandaş, komşusunun bu davranışlarını durdurmasını istedi. Uyarılara rağmen eylemlerine devam eden kişi hakkında, şikayet üzerine “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan dava açılmıştı.

Bu dava sonuçlandı ve emsal karar haline geldi.