Balkondan Halı Silkelemek Pahalıya Patladı, Hapis Cezası Aldı
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, komşusunun balkonuna halı silkeleyip çöp atan kişiye verilen 3 aylık hapis cezasını onadı. Karara göre, Malatya’da bir vatandaş, komşusunun bu davranışlarını durdurmasını istedi. Uyarılara rağmen eylemlerine devam eden kişi hakkında, şikayet üzerine “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan dava açılmıştı.
Bu dava sonuçlandı ve emsal karar haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Komşularını rahatsız ettiğine pişman oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yargıtay cezayı onadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın