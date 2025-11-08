onedio
Balkondan Halı Silkelemek Pahalıya Patladı, Hapis Cezası Aldı

Balkondan Halı Silkelemek Pahalıya Patladı, Hapis Cezası Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.11.2025 - 19:55

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, komşusunun balkonuna halı silkeleyip çöp atan kişiye verilen 3 aylık hapis cezasını onadı. Karara göre, Malatya’da bir vatandaş, komşusunun bu davranışlarını durdurmasını istedi. Uyarılara rağmen eylemlerine devam eden kişi hakkında, şikayet üzerine “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan dava açılmıştı.

Bu dava sonuçlandı ve emsal karar haline geldi.

Komşularını rahatsız ettiğine pişman oldu.

Komşularını rahatsız ettiğine pişman oldu.

Yargıtay cezayı onadı.

Yargıtay cezayı onadı.

Temyiz incelemesi sonrası Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Daire kararında, yargılama sürecinin usul ve yasaya uygun yürütüldüğü, iddia ve savunmaların tüm deliller ışığında gerekçeli kararda ele alındığı belirtilerek, sanığın mahkumiyetinde hukuka aykırılık bulunmadığı vurgulandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
