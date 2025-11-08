Şifreniz Bunlardan Biriyse Hemen Değiştirin: En Çok Kullanılan Şifreler Belli Oldu

Parola güvenliğinde zayıf noktalardan biri hâlâ uzunluk. Uzmanlar en az 12 karakterli şifreler önerse de, incelenen parolaların yüzde 65,8’i bu ölçütü karşılamıyor. Hatta yüzde 6,9’u 8 karakterin altında kalırken, yalnızca yüzde 3,2’si 16 karakteri aşıyor. Öte yandan, popüler kültür ve yerel alışkanlıklar da parolalarda kendini gösteriyor. “Minecraft” gibi oyun temalı ifadeler milyonlarca kez kullanılırken, “India@123” gibi bölgesel örnekler de yaygın olarak tercih ediliyor. Bu durum, kullanıcıların kolay hatırlanabilir şifrelere yönelme eğilimini ortaya koyuyor.