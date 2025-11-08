onedio
Şifreniz Bunlardan Biriyse Hemen Değiştirin: En Çok Kullanılan Şifreler Belli Oldu

Hakan Karakoca
08.11.2025 - 17:47

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte insanların sosyal medya, bankacılık ve çeşitli dijital platformlarda yüzlerce parolayı hatırlaması gerekiyor. Ancak kullanıcılar hâlâ şifre güvenliği konusunda gereken özeni göstermiyor. 2025 yılında da en çok kullanılan şifrelerin değişmemesi, bu alışkanlığın ne kadar yerleşik olduğunu ortaya koydu. Basit şifrelerin güvenlik riski oluşturmasına rağmen birçok kullanıcı kolay parolalardan vazgeçmedi.

Zirve yine değişmedi.

2025 yılında veri ihlali forumlarında paylaşılan 2 milyardan fazla gerçek şifrenin analiz edilmesiyle, kullanıcıların hâlâ en basit parolaları tercih ettiği ortaya çıktı. Listenin zirvesinde yine “123456” yer alırken, onu “12345678”, “123456789”, “admin” ve “password” gibi klasik örnekler izledi. Hatta “123” ve “1111” gibi son derece zayıf kombinasyonların bile en çok kullanılan ilk 20 şifre arasında bulunduğu belirlendi.

Rakam dizileri ve tekrarlar da en çok kullanılanlardan...

Analiz sonuçlarına göre, en çok kullanılan 1000 parolanın dörtte biri yalnızca rakamlardan oluşuyor. Şifrelerin yüzde 38,6’sında “123” dizisinin, yüzde 2’sinde ters sıra “321”in, yüzde 3,1’inde ise “abc” ifadesinin yer aldığı belirlendi. Ayrıca aynı karakterin art arda yazıldığı basit parolaların da kullanıcılar arasında oldukça yaygın olduğu görüldü.

Kısa parolalar tercih ediliyor.

Parola güvenliğinde zayıf noktalardan biri hâlâ uzunluk. Uzmanlar en az 12 karakterli şifreler önerse de, incelenen parolaların yüzde 65,8’i bu ölçütü karşılamıyor. Hatta yüzde 6,9’u 8 karakterin altında kalırken, yalnızca yüzde 3,2’si 16 karakteri aşıyor. Öte yandan, popüler kültür ve yerel alışkanlıklar da parolalarda kendini gösteriyor. “Minecraftgibi oyun temalı ifadeler milyonlarca kez kullanılırken, “India@123” gibi bölgesel örnekler de yaygın olarak tercih ediliyor. Bu durum, kullanıcıların kolay hatırlanabilir şifrelere yönelme eğilimini ortaya koyuyor.

