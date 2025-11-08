onedio
18 Milyonluk Porsche Alev Aldı: İş İnsanı Ölümden Döndü, Markaya Üretim Hatası Davası Açtı

18 Milyonluk Porsche Alev Aldı: İş İnsanı Ölümden Döndü, Markaya Üretim Hatası Davası Açtı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2025 - 12:15

İzmir’de otomotiv ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren iş insanı T.G., geçtiğimiz yıl satın aldığı 18 milyon lira değerindeki Porsche Taycan ile oğlunun doğum günü kutlamasına giderken ölümden döndü. Seyir halindeyken aracın ön kısmından dumanlar yükseldi. T.G. aracı sağa çekti ancak kapılar bir anda kilitlendi. Dijital sistemdeki acil kilit tuşunu tesadüfen bulup basarak kendini dışarı atan sürücü, saniyelerle kurtuldu. 

Araç tamamen yandı, itfaiye ve bilirkişi raporları ise üretim hatasına işaret etti.

Kapılar kilitlendi, araç alev aldı.

Kapılar kilitlendi, araç alev aldı.

Olay geçtiğimiz haziran ayında Yeşildere Caddesi’nde meydana geldi. Oğlunun doğum günü için Çeşme’ye gitmek üzere yola çıkan T.G., seyir sırasında aracının ön kısmından duman çıktığını fark etti. Aracı yol kenarına çekmek istediği anda otomobil kendini kilitledi. Ne mekanik kollar ne de dijital sistem çalışıyordu.

Alevler kısa sürede büyüdü. Panikle hareket eden T.G., aracın dijital ekranında yer alan acil kilit açma tuşuna denk geldi. Tuşa basmasıyla kapılar açıldı ve sürücü kendisini dışarı atarak kurtuldu. 

Vücudunda hafif yanıklar oluşan T.G., son anda hayatta kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Raporlar üretim hatasını gösterdi, marka itiraz etti.

Raporlar üretim hatasını gösterdi, marka itiraz etti.

Yangının ardından araç servise çekildi. İtfaiye tarafından hazırlanan raporda yangının, aracın elektrik sisteminde yer alan 'High Voltage Distribution' (HVD) adlı bileşenden kaynaklandığı belirtildi. Bağımsız adli bilirkişi raporu da aynı sonuca ulaştı. Raporda, bataryadan invertöre geçişte kullanılan bir elektronik parçadaki deformasyonun yangına neden olduğu açıkça yer aldı.

Ancak olaydan üç ay sonra Almanya’dan gelen Porsche mühendisleri, yangının üretim hatasından kaynaklanmadığını ileri sürdü. 

Avukat Harun Ümit Eren, 'İtfaiye ve bilirkişi raporları aynı noktada birleşiyor. Ancak markadan gelen ekip bu raporları yok saydı' diyerek duruma tepki gösterdi.

"Türk yargısına güveniyoruz"

"Türk yargısına güveniyoruz"

Avukat Eren, müvekkilinin olay sırasında ölümle burun buruna geldiğini vurgulayarak, 'Araç kilitlendiğinde kaçış şansı yoktu. Sol bacağı ve yüzü yanmaya başladı, büyük bir travma yaşadı. Şans eseri dijital tuşu bulmasaydı bugün bu olayı konuşamıyor olabilirdik' dedi.

Eren ayrıca, Porsche’nin Türkiye ve Almanya temsilciliklerinin sürece ilgisiz kaldığını belirtti. 'Müvekkilim dünyanın en büyük markalarından adil bir çözüm bekliyordu ama yalnız bırakıldı. Biz hem Türk yargısına başvurduk hem de uluslararası platformlarda konuyu takip edeceğiz. Türkiye’de insanların canı ucuz değil, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

T.G. yangın sırasında araçta bulunan nakit paranın da büyük kısmını kaybetti. Hem maddi hem de manevi zarar gören iş insanı, şimdi Porsche’ye karşı üretim hatası gerekçesiyle açtığı dava sürecini sürdürüyor.

