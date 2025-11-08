18 Milyonluk Porsche Alev Aldı: İş İnsanı Ölümden Döndü, Markaya Üretim Hatası Davası Açtı
İzmir’de otomotiv ve eğlence sektöründe faaliyet gösteren iş insanı T.G., geçtiğimiz yıl satın aldığı 18 milyon lira değerindeki Porsche Taycan ile oğlunun doğum günü kutlamasına giderken ölümden döndü. Seyir halindeyken aracın ön kısmından dumanlar yükseldi. T.G. aracı sağa çekti ancak kapılar bir anda kilitlendi. Dijital sistemdeki acil kilit tuşunu tesadüfen bulup basarak kendini dışarı atan sürücü, saniyelerle kurtuldu.
Araç tamamen yandı, itfaiye ve bilirkişi raporları ise üretim hatasına işaret etti.
Kapılar kilitlendi, araç alev aldı.
Raporlar üretim hatasını gösterdi, marka itiraz etti.
"Türk yargısına güveniyoruz"
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
