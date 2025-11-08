Kocaeli'de Depo Yangını: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir depoda, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler, deponun içinde çalışanlar olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı. Çalışmalar sürüyor. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.