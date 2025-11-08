Önce Tahliye Sonra Tutuklama: Cehennem Necati Hakkında Yeni Karar

“Köln’ün Babası” ya da “Cehennem Necati” lakabıyla tanınan “Cehennem Melekleri” suç örgütünün lideri Necati Arabacı önce tahliye edildi sonra yeniden tutuklanmasına karar verildi. Interpol tarafından suç örgütü kabul edilen 'Cehennem Melekleri' örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.