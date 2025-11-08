onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Önce Tahliye Sonra Tutuklama: Cehennem Necati Hakkında Yeni Karar

Önce Tahliye Sonra Tutuklama: Cehennem Necati Hakkında Yeni Karar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.11.2025 - 08:58

“Köln’ün Babası” ya da “Cehennem Necati” lakabıyla tanınan “Cehennem Melekleri” suç örgütünün lideri Necati Arabacı önce tahliye edildi sonra yeniden tutuklanmasına karar verildi. Interpol tarafından suç örgütü kabul edilen 'Cehennem Melekleri' örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Necati Arabacı tutuklandı mı?

Necati Arabacı tutuklandı mı?

Cehennem Melekleri suç örgütünün lideri olduğu ileri sürülen Necati Arabacı, “Köln’ün babası” ve “Cehennem Necati” lakaplarıyla tanınıyor. Necati Arabacı 7 Ekim sabah İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı. 8 Ekim’de tutuklanan Necati Arabacı hakkında  'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tahliyeye itiraz etti. Cehennem Necati hakkında tekrar tutuklama talebi kabul edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Necati Arabacı Kimdir? Cehennem Melekleri Nedir?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın