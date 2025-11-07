İstanbul Üniversitesi'ndeki Profesörün Skandal 10 Kasım Paylaşımı: Tepki Yağınca Tweetini Sildi
Kocaeli Müftülüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün 87’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım'da bütün camilerde mevlit okutulacağını duyurdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal, bu kararı eleştirdi. “Atatürk İslam’ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken…” ifadelerini kullanan Uysal’a tepki yağdı. Tepki yağınca Prof. Dr. Uysal, çareyi paylaşımını silmekte buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prof. Dr. Ahmet Uysal'dan skandal 10 Kasım Atatürk paylaşımı.
Uysal'ın paylaşımına tepki çığ gibi büyüdü. Tepkiler artınca Uysal, paylaşımını silmek zorunda kaldı. İşte o tepkilerden bazıları:
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Olum siz kimsiniz ki yırtık dondan çıkar gibi Atatürk'e karşı bir saldırı hassasiyeti gözetiyorsunuz ya. Atatürk'ü bu milletin bağrından öyle 20 yıllık siyas... Devamını Gör
Oturduğun koltuğu Atatürk’e borçlusun. Edep ahlak izan ve terbiye yoksunu insanlar.
abim deniz genel başkanken uyguladığı aşırı ulusalcı kati laikçi politikalar yüzünden insanları atatürkten soğuttu
Katı laikliğin olduğu ülkede başörtüsünü tartışmaya açıp meclise türban misyoneri sokamazsın Kâmil.