İstanbul Üniversitesi'ndeki Profesörün Skandal 10 Kasım Paylaşımı: Tepki Yağınca Tweetini Sildi

'Devletin bir çok kurumunda çalışcaksınız, üniversitede öğretim üyesi olacaksınız ama Ülkenin milli mücadele kahramanı ve şehitleri için camide okutulan mevlütten rahatsızlık duyacaksınız. Sizi zorla götürmeyecekler dileyen gider dileyen gitmez. Sonuçta Mevlüt ya hu! Siz bu kafayla ORSAM'da başkanlık mı yaptınız bir zamanlar? Kimi memnun edecek demişsiniz halk oylaması yapın da görelim... bir anket sorar umarım..'