onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Üniversitesi'ndeki Profesörün Skandal 10 Kasım Paylaşımı: Tepki Yağınca Tweetini Sildi

İstanbul Üniversitesi'ndeki Profesörün Skandal 10 Kasım Paylaşımı: Tepki Yağınca Tweetini Sildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.11.2025 - 23:01

Kocaeli Müftülüğü, Mustafa Kemal Atatürk’ün 87’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle 10 Kasım'da bütün camilerde mevlit okutulacağını duyurdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal, bu kararı eleştirdi. “Atatürk İslam’ı bu topraklardan söküp atmaya çalışmışken…” ifadelerini kullanan Uysal’a tepki yağdı. Tepki yağınca Prof. Dr. Uysal, çareyi paylaşımını silmekte buldu.

Müftülük kararının detayları:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Prof. Dr. Ahmet Uysal'dan skandal 10 Kasım Atatürk paylaşımı.

Prof. Dr. Ahmet Uysal'dan skandal 10 Kasım Atatürk paylaşımı.

İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Prof. Dr. Ahmet Uysal, Kocaeli Valiliği'nin 10 Kasım'da tüm camilerde mevlit okutulacağı kararına dair skandal ifadeler kullandı. Uysal'ın paylaşımı şöyleydi:

'Atatürk İslam’ı bu topraklarda söküp atmaya çalışmışken ve bu tip din merasimlere karşıyken, Atatürk için mevlit okutmak kimi memnun etmek için?

  • Atatürk’ü sevindirmek için olmaz, 

  • Atatürkçülere yaranmak için olmaz, olmamalı…

  • Allah rızası için olamaz. 

  • Eziklik yüzünden olabilir. 

  • Başka neden olabilir?'

Uysal'ın paylaşımına tepki çığ gibi büyüdü. Tepkiler artınca Uysal, paylaşımını silmek zorunda kaldı. İşte o tepkilerden bazıları:

Uysal'ın paylaşımına tepki çığ gibi büyüdü. Tepkiler artınca Uysal, paylaşımını silmek zorunda kaldı. İşte o tepkilerden bazıları:
twitter.com

'Devletin bir çok kurumunda çalışcaksınız, üniversitede öğretim üyesi olacaksınız ama  Ülkenin milli mücadele kahramanı ve şehitleri için camide okutulan mevlütten rahatsızlık duyacaksınız. Sizi zorla götürmeyecekler dileyen gider dileyen gitmez. Sonuçta Mevlüt ya hu! Siz bu kafayla ORSAM'da başkanlık mı yaptınız bir zamanlar? Kimi memnun edecek demişsiniz halk oylaması yapın da görelim... bir anket sorar umarım..'

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
3
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Meriç Gültekin

Olum siz kimsiniz ki yırtık dondan çıkar gibi Atatürk'e karşı bir saldırı hassasiyeti gözetiyorsunuz ya. Atatürk'ü bu milletin bağrından öyle 20 yıllık siyas... Devamını Gör

gibicibicis

Oturduğun koltuğu Atatürk’e borçlusun. Edep ahlak izan ve terbiye yoksunu insanlar.

Deniz Baykalın Kız Kardeşi

abim deniz genel başkanken uyguladığı aşırı ulusalcı kati laikçi politikalar yüzünden insanları atatürkten soğuttu

Bozkurt

Katı laikliğin olduğu ülkede başörtüsünü tartışmaya açıp meclise türban misyoneri sokamazsın Kâmil.