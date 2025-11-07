onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şimdi de "Panelci Falcılar" Operasyonu Yapıldı: 30 Şüpheli Tutuklandı

Şimdi de "Panelci Falcılar" Operasyonu Yapıldı: 30 Şüpheli Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.11.2025 - 21:54

İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, internet ve sosyal medya üzerinden “büyü bozma” vaadiyle para toplayan 85 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 56 kişiyi toplam 6 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin, mağdurları “muska yazma” ve “cin çıkarma” bahanesiyle kandırdıkları öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paneller üzerinden mağdurların bilgilerine ulaştılar.

Paneller üzerinden mağdurların bilgilerine ulaştılar.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu, internet ve sosyal medya üzerinden fal, büyü ve muska vaadiyle vatandaşların dini duygularını suistimal eden kişilere yönelik soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sahte hesaplar ve internet siteleri aracılığıyla iletişime geçtikleri 56 kişiyi yaklaşık 6 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Ayrıca mağdurları sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla yeniden para vermeye zorlayan 104 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 10’unun cezaevinde bulunduğu, 2’sinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

55 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

55 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit ettikten sonra İstanbul merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 85 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorguların ardından 14 şüpheli serbest bırakılırken, 71 kişi adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası 16 kişi daha serbest bırakıldı. Geriye kalan 55 şüpheliden 42’si tutuklanırken, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
md

Aboooowww cin çarpmış ya la

Giordano Bruno

Çarpamamış.

Giordano Bruno

“30” tutuklama, total tutar 6.000.000. Erdemli olmak, dürüstlük vs onları geçiyorum, cezaevi riski vb. 200.000 için? Bu ne la? Sigara 100 lira. 10 asgari ücr... Devamını Gör