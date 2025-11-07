Şimdi de "Panelci Falcılar" Operasyonu Yapıldı: 30 Şüpheli Tutuklandı
İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, internet ve sosyal medya üzerinden “büyü bozma” vaadiyle para toplayan 85 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 56 kişiyi toplam 6 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin, mağdurları “muska yazma” ve “cin çıkarma” bahanesiyle kandırdıkları öğrenildi.
Paneller üzerinden mağdurların bilgilerine ulaştılar.
55 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
