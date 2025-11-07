Şimdi de "Panelci Falcılar" Operasyonu Yapıldı: 30 Şüpheli Tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu, internet ve sosyal medya üzerinden fal, büyü ve muska vaadiyle vatandaşların dini duygularını suistimal eden kişilere yönelik soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin sahte hesaplar ve internet siteleri aracılığıyla iletişime geçtikleri 56 kişiyi yaklaşık 6 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Ayrıca mağdurları sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla yeniden para vermeye zorlayan 104 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 10’unun cezaevinde bulunduğu, 2’sinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.