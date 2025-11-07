onedio
Antalyaspor'un Taktiklerini Sızdırdığı İddia Edilen "Hain" Berber mi?

Antalyaspor'un Taktiklerini Sızdırdığı İddia Edilen "Hain" Berber mi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.11.2025 - 20:28

'Hain' konusu Erol Bulut'un taktiklerinin sızdırıldığını iddia etmesiyle ortay açıkmıştı. İddiaya göre bir kişi Antalyaspor'un hem Başakşehir hem de Eyüpspor maçı taktiklerini aktarmıştı. 

Erol Bulut, 'Haini bulacağız ve tesislere adım atamayacak' derken iki rakibinden de açıklama gelmiş ve böyle bir şeye tenezzül etmeyeceklerini söylemişlerdi. 

Bugün ise konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve iddiaya göre 'hain' bulundu.

Tartışma Erol Bulut'un iddialarıyla başlamıştı.

Tartışma Erol Bulut'un iddialarıyla başlamıştı.

Antalyaspor teknik direktörü Erol Bulut, kulüp içinden taktik bilgilerin rakip teknik direktör Nuri Şahin’e iletildiğini öne sürmüştü:

'Geçen haftadan başlayan bir sorun, galibiyet sonrası bu konuyla ilgili daha rahat konuşabiliriz. Puan alamasaydık da aynı şeyi söyleyecektim. Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce kulübün içerisinde olan birisi bütün bilgileri rakip takıma aktarmış.'

Nuri Şahin'den cevap "tenezzül etmem" şeklinde gelmişti.

Nuri Şahin'den cevap "tenezzül etmem" şeklinde gelmişti.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 'Hayatım boyunca sporun ruhuna ters düşecek herhangi bir işin içinde olmadım, böyle şeylere de tenezzül etmem. Ama benden daha da önemlisi gecesini gündüzüne katarak çalışan ekip arkadaşlarımın böyle bir gündemin parçası haline getirilmesinden dolayı son derece üzüntülüyüm.' yanıtını vermişti.

Bu esnada Antalyaspor'da bir berberin tesise girişi yasaklandı ve taktiklerin onun vasıtasıyla rakiplere gittiği iddia edildi.

Bu esnada Antalyaspor'da bir berberin tesise girişi yasaklandı ve taktiklerin onun vasıtasıyla rakiplere gittiği iddia edildi.

Suçlamaları reddeden berber Gazi Alp Erken, “Gerçeği yansıtmayan iddialar hakkında şunu söylemek istiyorum. Hepsi iftira. Ben bu kulübün içerisinde 20 yıldır varım. Onlar yokken ben hep oradaydım. Bu kulübün ekmeğini yemiş birisi olarak nasıl böyle bir ihaneti yapabilirim. Bunu asla kabul etmiyorum. Bence kendi içlerindeki sızıntıları dışarıya yansıtamadıkları için günah keçisi olarak beni seçtiler' dedi.

'Antrenman bile izlemeyen biri nasıl taktikleri sızdırabilir' diyen Erken, Nuri Şahin ile 3 yıllık dostluğu olduğunu, Şahin'in kulüp içinden de bir sürü kişiyle hala görüştüğünü söyledi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
