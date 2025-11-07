Antalyaspor'un Taktiklerini Sızdırdığı İddia Edilen "Hain" Berber mi?
'Hain' konusu Erol Bulut'un taktiklerinin sızdırıldığını iddia etmesiyle ortay açıkmıştı. İddiaya göre bir kişi Antalyaspor'un hem Başakşehir hem de Eyüpspor maçı taktiklerini aktarmıştı.
Erol Bulut, 'Haini bulacağız ve tesislere adım atamayacak' derken iki rakibinden de açıklama gelmiş ve böyle bir şeye tenezzül etmeyeceklerini söylemişlerdi.
Bugün ise konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve iddiaya göre 'hain' bulundu.
Tartışma Erol Bulut'un iddialarıyla başlamıştı.
Nuri Şahin'den cevap "tenezzül etmem" şeklinde gelmişti.
Bu esnada Antalyaspor'da bir berberin tesise girişi yasaklandı ve taktiklerin onun vasıtasıyla rakiplere gittiği iddia edildi.
