Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Hakem Daha Önce Kararları Yüzünden Saldırıya Uğramış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
07.11.2025 - 18:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabı bulundu, 152’si aktif olarak oynuyor” sözlerinin ihbar olarak değerlendirildiği soruşturma kapsamında ilk operasyon sabah saatlerinde yapıldı.

Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kasımpaşa’nın eski başkanı Fatih Saraç ve aralarında 16 hakemin de bulunduğu toplam 19 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan hakemler arasında ismi olduğu söylenen Miraç Yıldırım ise daha önce farklı bir konu ile spor dünyasında gündeme gelmişti. 

Hakkında gözaltı kararı bulunan hakem Miraç Yıldırım, 2022’de Trabzon 1. Amatör Lig B Grubu’nda yönettiği Sürmenespor–1967 Değirmenderespor maçının ardından saldırıya uğramıştı. Karşılaşma sonrası Değirmenderespor yöneticilerinin Yıldırım’ı korner direğiyle darbettiği anlar büyük tepki çekmişti. O görüntüler, Yıldırım’ın gözaltına alınmasıyla birlikte sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Saldırının gerçekleştiği dönem sosyal medyada infial yaratmıştı.

Hakemlere uzanan operasyonda bir sonraki aşama şimdiden merak ediliyor.

Hakemler ve kulüp başkanlarının adı geçen operasyonda bir sonraki kesimin futbolcular olup olmadığı sosyal medyanın en çok konuştuğu konuların başında geliyor.

