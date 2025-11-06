Sicilya Mafyası Wanda Nara ile Birlikteliği Yüzünden Mauro Icardi'yi Takip Etmek İstemiş

Model ve televizyon yıldızı Wanda Nara, 2013’te futbolcu Maxi López ile evliyken, o dönem takım arkadaşı olan Mauro Icardi ile yasak bir ilişki yaşamıştı. Bu olay çiftin evliliğinin bitmesine yol açarken, spor dünyasında büyük bir skandala neden olmuştu. Yıllar sonra Nara, Icardi ile evlenerek hayatına onunla devam etti.

Yıllar sonra ikili ayrıldı ancak o günlerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Maxi Lopez'e destek olmak isteyen mafya olaya el atararak Icardi'nin peşine düşmek istemiş.

Kaynak.- @calciolog_tr