Sicilya Mafyası Wanda Nara ile Birlikteliği Yüzünden Mauro Icardi'yi Takip Etmek İstemiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.11.2025 - 23:59

Model ve televizyon yıldızı Wanda Nara, 2013’te futbolcu Maxi López ile evliyken, o dönem takım arkadaşı olan Mauro Icardi ile yasak bir ilişki yaşamıştı. Bu olay çiftin evliliğinin bitmesine yol açarken, spor dünyasında büyük bir skandala neden olmuştu. Yıllar sonra Nara, Icardi ile evlenerek hayatına onunla devam etti. 

Yıllar sonra ikili ayrıldı ancak o günlerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Maxi Lopez'e destek olmak isteyen mafya olaya el atararak Icardi'nin peşine düşmek istemiş. 

Kaynak.- @calciolog_tr

İçeriğin Devamı Aşağıda
X'te İtalya futboluna dair içerikler üreten başarılı hesaplardan @calciolog_tr aldatma olayındaki mafya detayını paylaştı.

İtalya basınında çıkan haberlerden Arjantinli eski futbolcu Gonzalo Bergessio, o döneme dair dikkat çekici açıklamalar yaptığını paylaşan hesap, Icardi'nin hayatını Maxi Lopez'in kurtardığını ortaya çıkardı.

"Maxi Lopez onun hayatını kurtardı"

'Bergessio, DSports Radio’daki Mas de una Copa programında Lopez’le Catania’da oynadıkları günleri anlatarak şunları söyledi:

“Maxi’ye dediler ki: ‘İsterseniz o herifi biz takip edelim.’ Maxi, ‘Hayır, hayır,’ diye cevap verdi. İşte bütün sorunlar o zaman başladı.”

“Oradaydım; kimse bana anlatmadı. Bizzat oradaydım.”

“Evet, gerçekten onu yakalamaya gitmek istiyorlardı. Maxi onun hayatını kurtardı mı derseniz? Kelimenin tam anlamıyla evet.”

Sicilya mafyası Icardi'ye karş intikam olanı hazırlamak istedi.

Bergessio’nun iddiasına göre, olayların ardından Sicilya mafyası, Maxi López’e Mauro Icardi’ye yönelik bir “intikam planı” teklifinde bulunmuştu. Ancak López, gerginliği tırmandırmak istemeyip teklifi reddetti ve “Sakin olun, bu iş burada bitsin” diyerek olası bir trajedinin önüne geçti.

