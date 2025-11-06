Sicilya Mafyası Wanda Nara ile Birlikteliği Yüzünden Mauro Icardi'yi Takip Etmek İstemiş
Model ve televizyon yıldızı Wanda Nara, 2013’te futbolcu Maxi López ile evliyken, o dönem takım arkadaşı olan Mauro Icardi ile yasak bir ilişki yaşamıştı. Bu olay çiftin evliliğinin bitmesine yol açarken, spor dünyasında büyük bir skandala neden olmuştu. Yıllar sonra Nara, Icardi ile evlenerek hayatına onunla devam etti.
Yıllar sonra ikili ayrıldı ancak o günlerle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Maxi Lopez'e destek olmak isteyen mafya olaya el atararak Icardi'nin peşine düşmek istemiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X'te İtalya futboluna dair içerikler üreten başarılı hesaplardan @calciolog_tr aldatma olayındaki mafya detayını paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Maxi Lopez onun hayatını kurtardı"
Sicilya mafyası Icardi'ye karş intikam olanı hazırlamak istedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın