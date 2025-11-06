Ajax Maçında Galatasaray'a 3 Puanı Getiren Victor Osimhen, Haftanın Takımına Seçildi

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin tüm gollerini 59, 66 ve 78. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı futbolcu, turnuvadaki ilk hat-trick’ine imza atarken toplam gol sayısını 6’ya çıkararak gol krallığında zirveye yerleşti. Haftanın en iyi 11’inde Galatasaray’dan yalnızca Osimhen yer aldı.