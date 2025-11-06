onedio
Ajax Maçında Galatasaray'a 3 Puanı Getiren Victor Osimhen, Haftanın Takımına Seçildi

06.11.2025 - 20:02

Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin tüm gollerini 59, 66 ve 78. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı futbolcu, turnuvadaki ilk hat-trick’ine imza atarken toplam gol sayısını 6’ya çıkararak gol krallığında zirveye yerleşti. Haftanın en iyi 11’inde Galatasaray’dan yalnızca Osimhen yer aldı.

Gol krallığında zirveyi aldı.

Victor Osimhen, Ajax, Bodo/Glimt ve Liverpool maçlarında attığı toplamda altı golle Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirveye yerleşti. 

Mbappe, Kane, Haaland gibi isimleri geçen Nijeryalı golcü, hat-trick yaptığı gecenin ardından Şampiyonlar Ligi tarafından da ödüllendirildi.

6 gollü yıldız haftanın takımında Foden ve Merino ile birlikte forvette yer aldı.

Haftanın takımında şu isimlere yer verildi:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih)

Defans: Derrick Luckassen (Pafos), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Carlos Augusto (Inter)

Orta saha: Carlos Forbs (Club Brugge), İbrahim Maza (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool), Davide Zappacosta (Atalanta)

Forvet: Phil Foden (Manchester City), Victor Osimhen (Galatasaray), Mikel Merino (Arsenal)

