Ajax Maçında Galatasaray'a 3 Puanı Getiren Victor Osimhen, Haftanın Takımına Seçildi
Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax’ı 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibin tüm gollerini 59, 66 ve 78. dakikalarda Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı futbolcu, turnuvadaki ilk hat-trick’ine imza atarken toplam gol sayısını 6’ya çıkararak gol krallığında zirveye yerleşti. Haftanın en iyi 11’inde Galatasaray’dan yalnızca Osimhen yer aldı.
Gol krallığında zirveyi aldı.
6 gollü yıldız haftanın takımında Foden ve Merino ile birlikte forvette yer aldı.
