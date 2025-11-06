Galatasaraylı Bir Taraftarının 4 Şampiyonlar Ligi Maçı Tahmini de Tuttu
Galatasaray, yeni formatıyla oynanan Şampiyonlar Ligi'nde 8 güçlü ekiple eşleşti. Kura çekiminin yapıldığı gün bir taraftarın 'Kaç puan alırız?' sorusuna bir başka taraftarın verdiği cevap gündem oldu.
Taraftarın Frankfurt mağlubiyetine kadar tahmin etmesi üç galibiyeti bilmesi günün en çok konuşulan konularından biriydi.
Her şey bu tweetle başladı...
4 maçı da doğru tahmin etti.
