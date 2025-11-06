Galatasaraylı Bir Taraftarının 4 Şampiyonlar Ligi Maçı Tahmini de Tuttu

Galatasaray ligde oynadığı dört maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Frankfurt'a mağlup olan sarı kırmızılılar Liverpool, Bodo ve Ajax'ı yenerek 9 puan aldı.

Bir taraftar bu dört maçtan alınacak puanları tahmin ederek dikkat çekti. Son dört maç beklentisi ise 8 puan oldu.

Sosyal medyada tepkiler de gecikmedi.