Galatasaraylı Bir Taraftarının 4 Şampiyonlar Ligi Maçı Tahmini de Tuttu

Galatasaraylı Bir Taraftarının 4 Şampiyonlar Ligi Maçı Tahmini de Tuttu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.11.2025 - 18:13

Galatasaray, yeni formatıyla oynanan Şampiyonlar Ligi'nde 8 güçlü ekiple eşleşti. Kura çekiminin yapıldığı gün bir taraftarın 'Kaç puan alırız?' sorusuna bir başka taraftarın verdiği cevap gündem oldu. 

Taraftarın Frankfurt mağlubiyetine kadar tahmin etmesi üç galibiyeti bilmesi günün en çok konuşulan konularından biriydi.

Her şey bu tweetle başladı...

Her şey bu tweetle başladı...
twitter.com

Kura çekimi gününde bir Galatasaray taraftarının 'Şurdan kaç puan çıkar seri analizleri alalım' paylaşımına bir sürü yorum yapıldı ama biri vardı ki o gün olmasa bile bugün fazlasıyla dikkat çekti.

4 maçı da doğru tahmin etti.

4 maçı da doğru tahmin etti.
twitter.com

Galatasaray ligde oynadığı dört maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. Frankfurt'a mağlup olan sarı kırmızılılar Liverpool, Bodo ve Ajax'ı yenerek 9 puan aldı. 

Bir taraftar bu dört maçtan alınacak puanları tahmin ederek dikkat çekti. Son dört maç beklentisi ise 8 puan oldu. 

Sosyal medyada tepkiler de gecikmedi.

⬇️

twitter.com

⬇️

twitter.com

⬇️

twitter.com
⬇️

twitter.com

⬇️

twitter.com

⬇️

twitter.com

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
