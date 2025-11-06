onedio
Galatasaray'ın Milli Yıldızı Yunus Akgün Ameliyat Olacak ve Sahalardan Uzak Kalacak

Hakan Karakoca
06.11.2025 - 17:24

Galatasaray’da son haftalarda forma giyemeyen Yunus Akgün’ün sağlık durumu netlik kazandı. Kasık fıtığı tespit edilen genç futbolcunun ameliyat edilmesine karar verildi. Tedavi sürecine kısa süre içinde başlanacak olan Yunus’un bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Teknik heyet, oyuncunun devre arasına kadar tam olarak iyileşmesini hedefliyor.

Yunus Akgün, Ajax maçı kadrosuna alınmamıştı.

Bu sezon lig ve Avrupa'da 13 maça çıkan Yunus 4 gol 2 asistle takımının skor yüküne katkı vermeyi başardı. Ancak sakatlığı sebebiyle Amsterdam'a gidemeyen Yunus Akgün'ün durumu belirsizliğini korumuştu.

Sakatlığını Ali Naci Küçük açıkladı.

Küçük, Yunus Akgün'ün ameliyat edileceğini açıklarken 6-8 hafta da sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Ali Naci Küçük'ün paylaşımı şu şekilde: 

'Yunus Akgün için ameliyat kararı alındı!

Kasık fıtığı teşhisi konulan Yunus’un çok şiddetli ağrı şikayeti nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi.

Yunus’un 6-8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.'

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
