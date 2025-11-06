Galatasaray'ın Milli Yıldızı Yunus Akgün Ameliyat Olacak ve Sahalardan Uzak Kalacak
Galatasaray’da son haftalarda forma giyemeyen Yunus Akgün’ün sağlık durumu netlik kazandı. Kasık fıtığı tespit edilen genç futbolcunun ameliyat edilmesine karar verildi. Tedavi sürecine kısa süre içinde başlanacak olan Yunus’un bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Teknik heyet, oyuncunun devre arasına kadar tam olarak iyileşmesini hedefliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yunus Akgün, Ajax maçı kadrosuna alınmamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sakatlığını Ali Naci Küçük açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın