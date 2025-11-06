Galatasaray'ın Milli Yıldızı Yunus Akgün Ameliyat Olacak ve Sahalardan Uzak Kalacak

Galatasaray’da son haftalarda forma giyemeyen Yunus Akgün’ün sağlık durumu netlik kazandı. Kasık fıtığı tespit edilen genç futbolcunun ameliyat edilmesine karar verildi. Tedavi sürecine kısa süre içinde başlanacak olan Yunus’un bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. Teknik heyet, oyuncunun devre arasına kadar tam olarak iyileşmesini hedefliyor.