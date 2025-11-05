Önce Liverpool, Sonra Bodo, Şimdi de Ajax! Galatasaray'dan Bir Zafer Daha: 3-0
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax’a konuk oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçına göre 3 değişiklik yaparak Singo, Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs’u ilk 11’e aldı.
Sanchez, 1 maçlık ceza sonrasında eski takımı Ajax karşısında sahaya dönerken, sakatlıktan çıkan Singo da 4 maç aradan sonra ilk 11’e geri döndü. Barış Alper Yılmaz ise 9 maç sonra ilk 11’den çıkarılarak yedek kulübesinde oturdu.
İlk yarısı 0-0'la geçilen maçta temsilcimiz ikinci yarıda Osimhen'le bulduğu gollerle 3 puanı 3 golle Amsterdam'da söküp aldı.
İlk yarıda golsüz eşitlik bozulmadı.
İkinci yarıda sahne Osimhen'in...
