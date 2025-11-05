onedio
Önce Liverpool, Sonra Bodo, Şimdi de Ajax! Galatasaray'dan Bir Zafer Daha: 3-0

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.11.2025 - 00:52

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax’a konuk oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçına göre 3 değişiklik yaparak Singo, Davinson Sanchez ve Ismail Jakobs’u ilk 11’e aldı.

Sanchez, 1 maçlık ceza sonrasında eski takımı Ajax karşısında sahaya dönerken, sakatlıktan çıkan Singo da 4 maç aradan sonra ilk 11’e geri döndü. Barış Alper Yılmaz ise 9 maç sonra ilk 11’den çıkarılarak yedek kulübesinde oturdu.

İlk yarısı 0-0'la geçilen maçta temsilcimiz ikinci yarıda Osimhen'le bulduğu gollerle 3 puanı 3 golle Amsterdam'da söküp aldı.

İlk yarıda golsüz eşitlik bozulmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılıklı atakların yaşandığı bölümde her iki takım da önemli pozisyonlar yakaladı.

14.dakikada Singo’nun ortasında Osimhen’in şutu kaleci Pasveer’den dönerken, 18. dakikada Osimhen’in kafa vuruşunu Pasveer başarılı bir kurtarışla kornere çeldi. Galatasaray’dan Uğurcan Çakır da 34. dakikada Mokio’nun şutunu, 37. dakikada Gaaei’nin ön direğe yönlendirdiği topu ve 38. dakikada Gloukh’un şutunu çıkararak takımını gole kapattı. İlk yarı, iki kalecinin etkili performanslarıyla 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda sahne Osimhen'in...

59.dakikada Sane'nin ortasında şık bir kafa vuruşuyla Osimhen skoru 1-0'a getirdi. 

66.dakikada ise VAR kontrolü sonrasında verilen penaltıda sahne yine Osimhen'indi... Osimhen kaleci Pasveer'i mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi. 

Ajax'ın mücadele gücü kırılırken savunmada bir hata daha yaptı ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 

Topun başına bir kez daha gecenin yıldızı Osimhen geldi. Osimhen Pasveer'i bir kez daha mağlup ederek hattrick yapmayı başardı. 

Galatasaray rakibini 3-0'la geçerken puanını da 9'a yükseltti. Ligde de 9.sıraya kadar yükseldi. Galatasaray ilk 8 içinde yer alan Liverpool, Real Madrid, Newcastle ve PSG ile de aynı puana ulaştı.

