Önce Liverpool, Sonra Bodo, Şimdi de Ajax! Galatasaray'dan Bir Zafer Daha: 3-0

59.dakikada Sane'nin ortasında şık bir kafa vuruşuyla Osimhen skoru 1-0'a getirdi.

66.dakikada ise VAR kontrolü sonrasında verilen penaltıda sahne yine Osimhen'indi... Osimhen kaleci Pasveer'i mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi.

Ajax'ın mücadele gücü kırılırken savunmada bir hata daha yaptı ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına bir kez daha gecenin yıldızı Osimhen geldi. Osimhen Pasveer'i bir kez daha mağlup ederek hattrick yapmayı başardı.

Galatasaray rakibini 3-0'la geçerken puanını da 9'a yükseltti. Ligde de 9.sıraya kadar yükseldi. Galatasaray ilk 8 içinde yer alan Liverpool, Real Madrid, Newcastle ve PSG ile de aynı puana ulaştı.