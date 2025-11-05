Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Domenico Tedesco'dan Samimi Görüntüler Geldi

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, yarın (6 Kasım) Viktoria Plzen deplasmanına çıkacak. Maç öncesi sarı-lacivertliler son idmanını tamamladı. Antrenmanda Domenico Tedesco ile Kerem Aktürkoğlu arasında dikkat çeken bir an yaşandı.
Tedesco, takımla çalışan Kerem’i gruptan uzaklaştırarak özel bir görüşme yaptı. Kerem, İtalyan teknik direktörü dikkatle dinlerken, konuşmanın sonunda Tedesco ona sarıldı ve ardından futbolcu tekrar arkadaşlarıyla çalışmaya döndü. Bu samimi anlar, Fenerbahçe taraftarlarının ilgisini çekti ve sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.
Kerem Aktürkoğlu performansıyla dikkat çekiyor.
