onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Domenico Tedesco'dan Samimi Görüntüler Geldi

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Domenico Tedesco'dan Samimi Görüntüler Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.11.2025 - 00:16

İçerik Devam Ediyor

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, yarın (6 Kasım) Viktoria Plzen deplasmanına çıkacak. Maç öncesi sarı-lacivertliler son idmanını tamamladı. Antrenmanda Domenico Tedesco ile Kerem Aktürkoğlu arasında dikkat çeken bir an yaşandı.

Tedesco, takımla çalışan Kerem’i gruptan uzaklaştırarak özel bir görüşme yaptı. Kerem, İtalyan teknik direktörü dikkatle dinlerken, konuşmanın sonunda Tedesco ona sarıldı ve ardından futbolcu tekrar arkadaşlarıyla çalışmaya döndü. Bu samimi anlar, Fenerbahçe taraftarlarının ilgisini çekti ve sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı.

Kaynak - HT Spor

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kerem Aktürkoğlu performansıyla dikkat çekiyor.

Kerem Aktürkoğlu performansıyla dikkat çekiyor.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta görev aldı. 2029’a kadar sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 23 milyon euro olan futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
michael.elende

Yeni bir aşk başlıyor nerde paparazziler 😅😅