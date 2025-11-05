Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Domenico Tedesco'dan Samimi Görüntüler Geldi

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta görev aldı. 2029’a kadar sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 23 milyon euro olan futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.