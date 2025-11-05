39 Yaşındaki Cristiano Ronaldo, Yakında Emekli Olacağını Açıkladı

Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, röportajında Dünya Kupası konusuna da değinerek, “Dünya Kupası benim için bir hayal değil. Altı-yedi maçlık bir turnuvayı kazanmak seni tarihin en iyilerinden biri yapar mı? Bence hayır. Rakamlar yalan söylemez; futboldaki rekorlara bakarsan Cristiano zirvededir” dedi. Bu sözler, yıldız futbolcunun kariyerini istatistiklerle tanımladığı mirasına güçlü bir gönderme olarak değerlendirildi.

Ronaldo, yıllardır süregelen Lionel Messi kıyaslamasına da net bir yanıt verdi: “Leo benden daha mı iyi? Bu görüşe katılmıyorum. Mütevazı olmak istemiyorum.” Bu açıklama, iki efsane arasındaki rekabetin futbol tarihinin en büyük hikâyelerinden biri olarak yerini sağlamlaştırdığını bir kez daha gösterdi.