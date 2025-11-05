39 Yaşındaki Cristiano Ronaldo, Yakında Emekli Olacağını Açıkladı
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İngiliz gazeteci Piers Morgan’a verdiği özel röportajda kariyerinin son dönemine girdiğini söyledi. “Yakında futbola veda edeceğim” diyen Ronaldo, “O an geldiğinde muhtemelen gözyaşlarımı tutamayacağım. Futbolun verdiği adrenalin, hayatta hiçbir şeyle kıyaslanamaz” ifadeleriyle duygusal bir açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Bırakmaya hazırım"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ronaldo, ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini söyledi.
Ronaldo, Messi ve Dünya Kupası ile ilgili de iddialı sözler söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın