39 Yaşındaki Cristiano Ronaldo, Yakında Emekli Olacağını Açıkladı

39 Yaşındaki Cristiano Ronaldo, Yakında Emekli Olacağını Açıkladı

05.11.2025 - 22:03

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İngiliz gazeteci Piers Morgan’a verdiği özel röportajda kariyerinin son dönemine girdiğini söyledi. “Yakında futbola veda edeceğim” diyen Ronaldo, “O an geldiğinde muhtemelen gözyaşlarımı tutamayacağım. Futbolun verdiği adrenalin, hayatta hiçbir şeyle kıyaslanamaz” ifadeleriyle duygusal bir açıklama yaptı.

"Bırakmaya hazırım"

"Bırakmaya hazırım"

Futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, kariyerinin sonuna yaklaştığını duyurdu. Piers Morgan’a konuşan Portekizli yıldız, “Yakında futbolu bırakacağım. Hazır olduğumu hissediyorum ama o gün geldiğinde muhtemelen gözyaşlarımı tutamayacağım” dedi.

39 yaşındaki Ronaldo, “25 yaşımdan beri geleceğimi düşünüyorum. Artık kendime, aileme ve kızım Bella’ya daha çok zaman ayırmak istiyorum” sözleriyle, profesyonel futbola veda kararının kişisel bir ihtiyaçtan doğduğunu ifade etti.

Ronaldo, ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini söyledi.

Ronaldo, ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini söyledi.

Ronaldo, futbolun kendisine yaşattığı duyguları anlatırken, “Futbolun adrenalini eşsiz, onun yerini hiçbir şey dolduramaz. Ama her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu vardır” diyerek kariyerinin sonuna yaklaşmayı olgunlukla karşıladığını ifade etti.

Yıldız oyuncu, artık evinden uzun süre ayrı kalmanın kendisinde huzursuzluk yarattığını, oğlu Cristiano Jr.’ın gelişimini yakından izlemek ve ailesiyle daha fazla vakit geçirmek istediğini dile getirdi.

Ronaldo, Messi ve Dünya Kupası ile ilgili de iddialı sözler söyledi.

Ronaldo, Messi ve Dünya Kupası ile ilgili de iddialı sözler söyledi.

Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, röportajında Dünya Kupası konusuna da değinerek, “Dünya Kupası benim için bir hayal değil. Altı-yedi maçlık bir turnuvayı kazanmak seni tarihin en iyilerinden biri yapar mı? Bence hayır. Rakamlar yalan söylemez; futboldaki rekorlara bakarsan Cristiano zirvededir” dedi. Bu sözler, yıldız futbolcunun kariyerini istatistiklerle tanımladığı mirasına güçlü bir gönderme olarak değerlendirildi.

Ronaldo, yıllardır süregelen Lionel Messi kıyaslamasına da net bir yanıt verdi: “Leo benden daha mı iyi? Bu görüşe katılmıyorum. Mütevazı olmak istemiyorum.” Bu açıklama, iki efsane arasındaki rekabetin futbol tarihinin en büyük hikâyelerinden biri olarak yerini sağlamlaştırdığını bir kez daha gösterdi.

