Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Osimhen Sadece Ajax Maçına Değil Şampiyonlar Ligi'ne Damga Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
06.11.2025 - 01:04

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk maçta Frankfurt deplasmanında yaşanan kötü mağlubiyetin ardından ligde bambaşka bir Galatasaray izledik. 

Liverpool ve Bodo galibiyetleriyle taraftarını mutlu eden Galatasaray bu 6 puanı Amsterdam'da taçlandırdı. Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenen sarı kırmızılılar puanını da 9'a yükseltti. Bu 9 puanda şüphesiz Osimhen'in payı hayli fazla. Nijeryalı golcü gol krallığında da bu gece yaptığı hattrickle iddialı konuma geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde kral Osimhen...

Maç öncesinde attığı 3 golle orta sıralarda yer alan Osimhen, maçta yaptığı hattrickle Rashford, Haaland, Mbappe, Kane gibi bu listedeki iddialı isimleri birbir geride bıraktı ve zirveye ulaştı. 

Frankfurt maçında forma giyemeyen Osimhen, çıktığı üç maçta sırasıyla 1,2 ve 3 gol atmayı başardı. İşte o istatistikler... 

Galatasaray 1-0 Liverpool: (Osimhen 1 gol)

Galatasaray 3-1 Bodo (Osimhen 2 gol)

Ajax 0-3 Galatasaray (Osimhen 3 gol)

Nijeryalı yıldız adını zirveye taşıdı.

Osimhen 6 golle Şampiyonlar Ligi'nin en golcü ismi oldu. Onu beşer golle Haaland ve Mbappe takip ederken Rashford 4 golde kaldı.

