Osimhen Sadece Ajax Maçına Değil Şampiyonlar Ligi'ne Damga Vurdu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk maçta Frankfurt deplasmanında yaşanan kötü mağlubiyetin ardından ligde bambaşka bir Galatasaray izledik.
Liverpool ve Bodo galibiyetleriyle taraftarını mutlu eden Galatasaray bu 6 puanı Amsterdam'da taçlandırdı. Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenen sarı kırmızılılar puanını da 9'a yükseltti. Bu 9 puanda şüphesiz Osimhen'in payı hayli fazla. Nijeryalı golcü gol krallığında da bu gece yaptığı hattrickle iddialı konuma geldi.
Şampiyonlar Ligi'nde kral Osimhen...
Nijeryalı yıldız adını zirveye taşıdı.
