Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maç Skoru Ne Olur? Yapay Zeka Yanıtladı

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maç Skoru Ne Olur? Yapay Zeka Yanıtladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.11.2025 - 17:47

Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb mağlubiyeti ile başlayan Fenerbahçe, son iki maçta aldığı iki galibiyetle üst sıralara tutundu. İç sahada Nice ve Stuttgart'ı yenerek 6 puana ulaşan Fenerbahçe bugün de Plzen'e konuk oluyor. Çekya ekibi ise bu üç maçta 7 puan aldı. Ferencvaros ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Çekya ekibi iç sahada Malmö'yü 3-0 yendi. En sükseli sonuç ise Roma deplasmanında 2-1'le aldıkları üç puan oldu. 

Bu gece iki takımın karşılaşmasını yapay zekaya sorduk ve skor tahminlerini aldık.

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı 6 Kasım 2025 Perşembe (bu akşam) saat 23.00'te başlayacak. Maç, Doosan Arena'da oynanacak. Maçın hakemi Allard Lindhout olacak. 

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Maç TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Maç saat 23.00'te başlayacak.

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçı hakemi

Maçın hakemi Allard Lindhout olacak.

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu:

Viktoria Plzen - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu:

Fenerbahçe: Ederson, Archie Brown, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Edson Alvarez, İsmail, Kerem, Asensio, Oğuz, Talisca

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne olur? ChatGPT yanıtladı.

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne olur? ChatGPT yanıtladı.

'Maç için kesin bir skor tahmini yapmak mümkün değil ama mevcut veriler ışığında bir öngörü paylaşabilirim: Her iki takım da formda durumda ve hem hücumda hem savunmada dengeli performans gösteriyorlar. Viktoria Plzeň ev sahibi avantajıyla dirençli ama Fenerbahçe da kapasitesini gösteriyor.

Tahminim: Viktoria Plzeň 1-1 Fenerbahçe'

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne olur? Gemini yanıtladı.

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne olur? Gemini yanıtladı.

Viktoria Plzeň ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maç için tahminim 1-2 skorla Fenerbahçe galibiyeti yönündedir.

Bu tahminin temelinde, Fenerbahçe'nin genel olarak kadro derinliği ve bireysel yetenekler açısından rakibine göre daha üstün olması yatmaktadır. Ancak Viktoria Plzeň'in kendi sahasındaki fiziksel ve dirençli futbolu nedeniyle, Fenerbahçe'nin maçı gol yemeden bitirmesi zor olabilir. Fenerbahçe'nin hücum gücünün, zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmak için yeterli olacağını düşünüyorum.'

