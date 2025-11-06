Adı Skandallarla Anılan Gianni Infantino, Trump'a Barış Ödülü Vermeye Hazırlanıyor
FIFA Başkanı Gianni Infantino, Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen bir isim olarak “FIFA Barış Ödülü” adında yeni bir ödül oluşturdu. Futbolun Nobel Barış Ödülü olarak tanımlanan bu ödül, her yıl “barışa katkı sunan ve insanları bir araya getiren özel çabaları” nedeniyle seçilen kişilere verilecek.
İlk tören 5 Aralık’ta Washington DC’deki Kennedy Center’da, Dünya Kupası kura çekimiyle eş zamanlı olarak yapılacak. Yüksek profilli etkinliğe Trump’ın da katılması bekleniyor.
Nobel'den bekliyordu FIFA'dan alabilir.
Infantino-Trump ilişkisi giderek büyüyor.
Infantino'nun ilk jesti değil.
