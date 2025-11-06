Adı Skandallarla Anılan Gianni Infantino, Trump'a Barış Ödülü Vermeye Hazırlanıyor

Financial Times, Trump’ın etkinliğe katılmasının, onun ödülün ilk sahibi olabileceği yönünde spekülasyonları artırdığını yazdı. The Guardian ise ödülün duyurulma zamanlamasının, Trump’ın uzun süredir süregelen Nobel Barış Ödülü arzusu düşünüldüğünde dikkat çekici olduğunu belirtti. Trump, başkanlığı döneminde bu ödül için yoğun bir kampanya yürütmüş ve sonuçlara sert tepki göstermişti.

Bu yıl “Nobel Barış Ödülü”, Venezuelalı muhalefet lideri María Corina Machado’ya verildi. Beyaz Saray’daki üst düzey danışmanlar ise kararı “siyasi bir hamle” olarak değerlendirdi.