onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Adı Skandallarla Anılan Gianni Infantino, Trump'a Barış Ödülü Vermeye Hazırlanıyor

Adı Skandallarla Anılan Gianni Infantino, Trump'a Barış Ödülü Vermeye Hazırlanıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.11.2025 - 19:26

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen bir isim olarak “FIFA Barış Ödülü” adında yeni bir ödül oluşturdu. Futbolun Nobel Barış Ödülü olarak tanımlanan bu ödül, her yıl “barışa katkı sunan ve insanları bir araya getiren özel çabaları” nedeniyle seçilen kişilere verilecek.

İlk tören 5 Aralık’ta Washington DC’deki Kennedy Center’da, Dünya Kupası kura çekimiyle eş zamanlı olarak yapılacak. Yüksek profilli etkinliğe Trump’ın da katılması bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nobel'den bekliyordu FIFA'dan alabilir.

Nobel'den bekliyordu FIFA'dan alabilir.

Financial Times, Trump’ın etkinliğe katılmasının, onun ödülün ilk sahibi olabileceği yönünde spekülasyonları artırdığını yazdı. The Guardian ise ödülün duyurulma zamanlamasının, Trump’ın uzun süredir süregelen Nobel Barış Ödülü arzusu düşünüldüğünde dikkat çekici olduğunu belirtti. Trump, başkanlığı döneminde bu ödül için yoğun bir kampanya yürütmüş ve sonuçlara sert tepki göstermişti.

Bu yıl “Nobel Barış Ödülü”, Venezuelalı muhalefet lideri María Corina Machado’ya verildi. Beyaz Saray’daki üst düzey danışmanlar ise kararı “siyasi bir hamle” olarak değerlendirdi.

Infantino-Trump ilişkisi giderek büyüyor.

Infantino-Trump ilişkisi giderek büyüyor.

Infantino’nun 'barış ödülü' verileceğini açıklaması, bu ödülün de Trump'a verilme ihtimali kulislere bomba gibi düşerken ikilinin de ilişkileri giderek büyüyor. Infantino'nun bu kararı hem onun hem de Trump’ın yer aldığı barış temalı etkinliklerin ardından geldi. FIFA Başkanı, 13 Ekim’de Mısır’da düzenlenen ve Gazze’deki ateşkes sonrası gerçekleşen zirvede Trump ile birlikte sahne aldı. 28 Ekim’de ise Riyad’da yatırımcılara futbolun “mutluluk ve birleştiricilik için bir yatırım aracı” olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca FIFA, Trump’ın kızı Ivanka’yı, 2026 Dünya Kupası bilet satışlarıyla finanse edilen 100 milyon dolarlık eğitim projesinin yönetim kuruluna atadı.

Infantino'nun ilk jesti değil.

Infantino'nun ilk jesti değil.

Beyaz Saray'da Trump'ı ziyaret eden Infantino, 2026'daki Dünya Kupası öncesi Trump'a basın önünde övgüler yağdırmıştı. Dünya Kupası'nı Trump'a veren Infantino, 'Bu, FIFA Dünya Kupası'nı kazananın kaldırdığı kupa. Bu yalnızca kazananlar için. Siz de bir kazanansınız, bu yüzden kazananların kupasını da buraya getirdik.' demişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın