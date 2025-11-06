onedio
Samsunspor, Konferans Ligi'nde Hamrun'u 3-0 Yenerek Liderliğe Yükseldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.11.2025 - 22:43

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı 3-0 yendi.

Samsunspor, Legia ve Dinamo Kiev'den sonra Hamrun'u da yenerek 9 puana ulaştı ve Konferans Ligi'nin lideri oldu.

Samsunspor, üç puanı alarak haftayı lider kapattı.

UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında Samsunspor, Hamrun Spartans’ı sahasında 3-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekibin gollerini 18. dakikada Holse, 58. dakikada Emre Kılınç ve 77. dakikada Mouandilmadji kaydetti. VAR incelemesiyle onaylanan ilk golün ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan Samsunspor, ikinci yarıda farkı açarak rahat bir galibiyet aldı.

Diğer maçların sonucuyla birlikte Samsunspor, Konferans Ligi'nde haftayı lider kapatarak büyük bir başarıya imza attı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
