Plzen-Fenerbahçe Maçında Yapılan Koreografi Irkçılık mı Mizah mı?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta maçında Viktoria Plzen'e konuk oldu. Çekya'da oynanan maç 0-0 sona ererken iki taraf da aldığı bir puanla sonraki maçlara odaklanmaya başladı.

Maça damga vuran şey ise kale arkası tribününde yapılan bir asker koreografisiydi. Bu koreografinin ırkçılık mı yoksa mizahi bir taşlama mı olduğu konusu tartışma yarattı.

Peki koreografide ne yazıyor, ne anlatıyor ve nereden esinlenildi?