Plzen-Fenerbahçe Maçında Yapılan Koreografi Irkçılık mı Mizah mı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.11.2025 - 17:33

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta maçında Viktoria Plzen'e konuk oldu. Çekya'da oynanan maç 0-0 sona ererken iki taraf da aldığı bir puanla sonraki maçlara odaklanmaya başladı. 

Maça damga vuran şey ise kale arkası tribününde yapılan bir asker koreografisiydi. Bu koreografinin ırkçılık mı yoksa mizahi bir taşlama mı olduğu konusu tartışma yarattı. 

Peki koreografide ne yazıyor, ne anlatıyor ve nereden esinlenildi?

Maç değil pankart konuşuldu.

0-0 biten karşılaşmada Viktoria Plzen taraftarları ilginç bir koreografi gerçekleştirdi. Çek taraftarlarının yaptığı koreografide yer alan asker görselinin altında 'Türklerle savaş olmalı' ifadelerini kullandığı görüldü.

Bu ırkçı ya da militarist bir tutum olarak nitelenirken esinlendikleri yer ise tam tersi antimilitarist bir noktaydı.

Jaroslav Hasek'in savaş karşıtı romanı Aslan Asker Şvayk'tan yola çıktılar.

Koreografideki asker bildiğimiz Aslan Asker Şvayk... Altta yazan cümle ise romanda geçiyor. 

Romanda, Avusturya-Macaristan veliahtı Ferdinand'ın öldürülmesi üzerine kuruluyor bu cümle. Bu konunun işlendiği bölümde 'Türklerle savaşmak zorunludur' der. 

Yazar, savaşın mantıksızlığını, militarizmin insanı ne hale getirdiğini ve gerçeklikten kopardığını ifade ediyor. Ferdinand'ı öldürmeyen Türkler yanlış bilgiler sebebiyle 'savaşması zorunlu' ulus haline geliyor.

Plzen Teknik Direktörü Martin Hysky de iddiaları yalanladı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan Viktoria Plzen Teknik Direktörü Martin Hysky ise 'Bu birebir 'Aslan Asker Şvayk' kitabından bir alıntıdır. Türk ile savaş olmalı dediğinde Türk'e karşı değil Türk ile savaş demektir. Aslında esprili bir yaklaşım savaş anlamı içermiyor. Bu, kitaptan bir alıntıdır. Üzerinde çok durmamak gerekir diye düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.

Resmi hesaptan "deve" paylaşmışlar.

Viktoria Plzen resmi hesabı 3 Kasım'da maç duyurusunda iki takımın atkıları ardında deve görseli kullanarak da kabul edilemez bir görsel kullanmışlar. 

Şvayk'tan yola çıkılsa da, antimilitarist bir hiciv romanı olsa da taraftarların sosyal medyadaki yorumu hem pankartın hem de bu deve görselinin 'iyi niyetten' uzak ırkçılık derecesinde bir paylaşım olduğu yönünde oldu.

