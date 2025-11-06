onedio
New York'un Sosyalist Başkanı Zohran Mamdani, 50 Cent'le Atıştı

Hakan Karakoca
06.11.2025 - 20:53

New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani, kentteki varlıklılara vergi artışı getiren planıyla tartışma yarattı. Rapçi 50 Cent, yapay zekâyla hazırladığı “New York öldü” paylaşımıyla Mamdani’yi eleştirdi. Mamdani ise mizahi bir yanıt verdi: “Tehdit alsam da hâlâ 50 Cent dinliyorum.”

Mamdani'nin en büyük vaatlerinden biri şirketlerden ve zenginlerden alınacak vergiyi artırmaktı.

New York’un 34 yaşındaki Demokrat sosyalist belediye başkanı Zohran Mamdani, göreve gelir gelmez kentin en kapsamlı vergi reformlarından birini açıkladı. Plan kapsamında şirket vergisinin yüzde 11,5’e yükseltilmesi ve yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde olanlara yüzde 2 oranında ek vergi uygulanması öngörülüyor. Bu adım, Manhattan’daki iş çevreleri ve milyonerlerden sert tepki alırken, birçok New Yorklu tarafından “ekonomik adaletin ilk adımı” olarak değerlendirildi.

50 Cent'ten "New York öldü" paylaşımı geldi.

Reform planı, ünlü rapçi 50 Cent (Curtis James Jackson III)’in de tepkisine neden oldu. Sanatçı, Instagram hesabından yapay zekâyla oluşturulmuş bir mezar taşı görseli paylaşarak “New York City öldü” notunu yazdı. Daha önce de Mamdani’yi hedef alan 50 Cent, “Bu adam nereden çıktı, kimin dostu bu?” ifadeleriyle alay etmiş ve “Mamdani’ye 258 bin 750 dolar verip tek yön New York bileti alacağım” sözleriyle gündeme gelmişti.

Mamdani, 50 Cent'le dlaga geçti.

Yeni belediye başkanı Mamdani, MSNBC’de yayımlanan “The Beat with Ari Melber” programında 50 Cent’in eleştirilerine esprili bir dille yanıt verdi:

“Ne kadar maaş alacağımı bile bilmiyordum, ta ki Instagram’da ‘50 Cent Mamdani’ye şu kadar teklif etti’ haberini görene kadar. ‘Vay canına, ne kadar da spesifik bir rakam!’ diye düşündüm.”

Mamdani, sözlerine 50 Cent’in ünlü şarkısı Many Men’e göndermede bulunarak devam etti:

Vergi politikası konusunda farklı düşünüyoruz ama tehdit mesajı aldığımda hâlâ Many Men dinliyorum.”

Şarkının nakaratında ise şu sözler yer alıyor: “Birçok kişi benim için ölümü diliyor, gözüme kan geldi dostum, artık göremiyorum...”

"Zengin rapçiler eleştiriyorsa doğru yoldayız"

Mamdani, reform planının gerekçesini açıklarken sosyal adalet vurgusu yaptı:

“Yıllık geliri 1 milyon doların üzerinde olan yüzde 1’lik kesimin sadece yüzde 2 daha fazla vergi ödemesi, New York’taki yaşamı kökten değiştirebilir. Kaynaklarımız azaldıkça, kütüphanelerden çöp kutularına kadar herkes etkileniyor.”

Bu sözler sosyal medyada “vergi eşitliği çağrısı” olarak yankı buldu.

Eleştiriler hakkında konuşan Mamdani, durumu doğal karşıladığını belirtti:

“Bir politikacı olarak, sebepsiz yere seni hedef alan zengin rapçiler varsa kalın bir deriye sahip olmalısın.”

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
