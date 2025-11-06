New York'un Sosyalist Başkanı Zohran Mamdani, 50 Cent'le Atıştı

Yeni belediye başkanı Mamdani, MSNBC’de yayımlanan “The Beat with Ari Melber” programında 50 Cent’in eleştirilerine esprili bir dille yanıt verdi:

“Ne kadar maaş alacağımı bile bilmiyordum, ta ki Instagram’da ‘50 Cent Mamdani’ye şu kadar teklif etti’ haberini görene kadar. ‘Vay canına, ne kadar da spesifik bir rakam!’ diye düşündüm.”

Mamdani, sözlerine 50 Cent’in ünlü şarkısı Many Men’e göndermede bulunarak devam etti:

“Vergi politikası konusunda farklı düşünüyoruz ama tehdit mesajı aldığımda hâlâ Many Men dinliyorum.”

Şarkının nakaratında ise şu sözler yer alıyor: “Birçok kişi benim için ölümü diliyor, gözüme kan geldi dostum, artık göremiyorum...”