New York'un Sosyalist Başkanı Zohran Mamdani, 50 Cent'le Atıştı
New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani, kentteki varlıklılara vergi artışı getiren planıyla tartışma yarattı. Rapçi 50 Cent, yapay zekâyla hazırladığı “New York öldü” paylaşımıyla Mamdani’yi eleştirdi. Mamdani ise mizahi bir yanıt verdi: “Tehdit alsam da hâlâ 50 Cent dinliyorum.”
Mamdani'nin en büyük vaatlerinden biri şirketlerden ve zenginlerden alınacak vergiyi artırmaktı.
50 Cent'ten "New York öldü" paylaşımı geldi.
Mamdani, 50 Cent'le dlaga geçti.
"Zengin rapçiler eleştiriyorsa doğru yoldayız"
