İfade Vermesi İçin Alınan Gazetecilerin Hepsi Serbest Bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bugün bazı gazeteciler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sabah saatlerinde gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan evlerinden alınarak ifade işlemleri için emniyete getirildi. Oğhan ve Sevinç’in ardından Soner Yalçın ve Batuhan Çolak da ifade vermek üzere alındı.

Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş’ın da gözaltına alındığını bilgisi verilmişti ancak savcılığın açıklamasında isimleri yer alsa da bu iki gazeteciye yönelik herhangi bir işlem yapılmamıştı.

Aydıntaşbaş’ın ABD’de bulunduğu öğrenildi, Çakır ise öğle saatlerinde ifadesini vermek üzere emniyete götürüldü.

Tüm gazeteciler akşam saatlerinde serbest kaldı.