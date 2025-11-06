onedio
İfade Vermesi İçin Alınan Gazetecilerin Hepsi Serbest Bırakıldı

Hakan Karakoca
06.11.2025 - 18:50

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bugün bazı gazeteciler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sabah saatlerinde gazeteciler Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan evlerinden alınarak ifade işlemleri için emniyete getirildi. Oğhan ve Sevinç’in ardından Soner Yalçın ve Batuhan Çolak da ifade vermek üzere alındı.

Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş’ın da gözaltına alındığını bilgisi verilmişti ancak savcılığın açıklamasında isimleri yer alsa da bu iki gazeteciye yönelik herhangi bir işlem yapılmamıştı.

Aydıntaşbaş’ın ABD’de bulunduğu öğrenildi, Çakır ise öğle saatlerinde ifadesini vermek üzere emniyete götürüldü.

Tüm gazeteciler akşam saatlerinde serbest kaldı.

Tüm gazeteciler yurt dışına çıkış yasağı kararıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde gazeteciler Ruşen Çakır, Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın polis eşliğinde Mali Şube’ye getirilerek ifadelerinin alınması talimatını verdi.

Savcılığın İBB soruşturmasına ilişkin açıklamalarında “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” ifadesine yer verildi. Altı gazeteciye yöneltilen suçlamalar arasında “yalan bilgiyi alenen yaymak” ve “suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek” bulunuyor.

İfade işlemlerinin ardından altı gazeteci de serbest bırakıldı. Gazeteci Ceylan Sever’in aktardığına göre, tüm isimler hakkında yurt dışına çıkış yasağı içeren adli kontrol kararı verildi.

Savcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Tüm şüpheliler alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, haklarında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.”

arvion

'ifade ver' diye al, 'tutuklama nedeni kalmadı' diye bırak.. hukuku uzaktan kumanda gibi kullanıyorlar, içeri tık-çıkar.. hukuki sirk gösterisi

SAYGIN ADAM

Artik bu tarz rezillikleri akli basindaki ak partilierde absürt buluyor ve gereksiz bos seyler oldugunuda vurguluyorlar..