Gazeteci Ruşen Çakır İBB Soruşturması Kapsamında Emniyete Götürüldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2025 - 12:30

İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak sabah saatlerinde ifadeye çağrıldı. Ruşen Çakır da öğle saatlerinde Emniyet'e götürüldü. Aslı Aydıntaşbaş'ın ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Ruşen Çakır'ın ifade vermeye götürüldüğünü oğlu duyurdu.

Ali Deniz Çakır, X hesabından bir paylaşım yaparak, 'Babam Ruşen Çakır ifade vermeye götürülüyor' dedi. 

Öte yandan 6 gazeteci İBB soruşturması kapsamında ifade vermeye çağrıldı. Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Batuhan Çolak sabah saatlerinde evlerinden alınarak Emniyet'e götürüldü. Ruşen Çakır, X hesabından alınmadığını belirtirken öğle saatlerinde ifadeye çağrıldığı öğrenildi.  Aslı Aydıntaşbaş'ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Ruşen Çakır, sabah saatlerinde alındığı iddialarını yalanlamıştı.

İddiaları reddeden Ruşen Çakır, 'Hızlı gazetecilik böyle olsa gerek. Üzgünüm ama henüz beni almadılar. Aslı da bildiğim kadarıyla ABD”de.

Bence silmeyin bunu torunlarınıza miras bırakın' paylaşımını yaptı.

6 gazeteci ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle olmuştu:

“İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.”

