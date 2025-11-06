Gazeteci Ruşen Çakır İBB Soruşturması Kapsamında Emniyete Götürüldü
İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak sabah saatlerinde ifadeye çağrıldı. Ruşen Çakır da öğle saatlerinde Emniyet'e götürüldü. Aslı Aydıntaşbaş'ın ise yurt dışında olduğu belirtildi.
Ruşen Çakır'ın ifade vermeye götürüldüğünü oğlu duyurdu.
Ruşen Çakır, sabah saatlerinde alındığı iddialarını yalanlamıştı.
6 gazeteci ifadeye çağrıldı.
