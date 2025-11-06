Ruşen Çakır Kimdir, Kaç Yaşında? Gazeteci Ruşen Çakır Neden İfadeye Çağırıldı?

Ruşen Çakır, Ocak ayında dünyaya geldi. Henüz 4 yaşında ailesi ile birlikte Hopa'dan İstanbul'a yerleşen Çakır, burada 1972 yılında Galatasaray Lisesi'ne başladı ve mezun oldu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde sürdürdüğü eğitim hayatını yarıda bıraktı. 1981 ila 1982 yılları arasında Hasdal ve Metis askeri cezaevlerinde tutuklu bulundu. Ardından ise gazetecilik kariyerine atıldı.

Ruşen Çakır Kaç Yaşında?

25 Ocak 1962 yılında dünyaya gelen Ruşen Çakır, 2025 yılı itibarıyla 63 yaşındadır.

Ruşen Çakır Aslen Nereli?

Gazeteci ve yazar Ruşen Çakır, Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Artvinli gazeteci çocukluk yıllarında ailesiyle İstanbul'a taşındı.