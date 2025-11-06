onedio
Ruşen Çakır Kimdir, Kaç Yaşında? Gazeteci Ruşen Çakır Neden İfadeye Çağırıldı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 13:04

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturması kapsamında gazetecilerin ifadelerinin alınması talimatını verdi. Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Yavuz Oğhan, Batuhan Çolak ve Ruşen Çakır'ın aralarında bulunduğu gazeteciler sabah saatlerinde ifadeye çağırıldı. Ruşen Çakır ise 6 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinde Emniyet'e götürüldü. Peki Ruşen Çakır kimdir? Ruşen Çakır neden ifadeye çağırıldı? 

İşte, detaylar...

Ruşen Çakır Kimdir?

Ruşen Çakır, Ocak ayında dünyaya geldi. Henüz 4 yaşında ailesi ile birlikte Hopa'dan İstanbul'a yerleşen Çakır, burada 1972 yılında Galatasaray Lisesi'ne başladı ve mezun oldu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde sürdürdüğü eğitim hayatını yarıda bıraktı. 1981 ila 1982 yılları arasında Hasdal ve Metis askeri cezaevlerinde tutuklu bulundu. Ardından ise gazetecilik kariyerine atıldı. 

Ruşen Çakır Kaç Yaşında? 

25 Ocak 1962 yılında dünyaya gelen Ruşen Çakır, 2025 yılı itibarıyla 63 yaşındadır. 

Ruşen Çakır Aslen Nereli? 

Gazeteci ve yazar Ruşen Çakır, Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya geldi. Artvinli gazeteci çocukluk yıllarında ailesiyle İstanbul'a taşındı.

Ruşen Çakır'ın Kariyer Hayatı

Ruşen Çakır, 1985 yılında Nokta dergisinde gazetecilik kariyerine başladı. Kariyer hayatı boyunca ise sırasıyla; Tempo, Cumhuriyet, Milliyet, CNN Türk, NTV, Vatan ve Habertürk'te görev aldı. 

Açık Toplum Vakfı Danışma Kurulu'nda da görev yapan Çakır, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı'nda (TESEV) Demokrasi, Sivil Toplum ve İslam Dünyası programlarını yönetti. 

20 Ağustos 2015 yılında yayına başlayan medyascope.tv'nin kurucu yayın yönetmeni olan Ruşen Çakır, ayrıca MedyaScope'da yazarlık da yapıyor. Dijital gazeteciliğinin öncü isimleri arasında adından söz ettiriyor.

Çakır, 2020 yılında 'Yeni Medya' dalında Galatasaray Ödülü'ne layık görüldü.

Ruşen Çakır'ın Akademik Çalışmaları: 

Ruşen Çakır, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim veren Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde 'Çağdaş İslami Siyasi Düşünce ve Türkiye' dersleri verdi.

Buffalo New York Devlet Üniversitesi’nde ise 'İslam, Demokrasi ve Sivil Toplum' üzerine eğitimler verdi.

Ruşen Çakır Evli mi? Eşi Kim?

Ruşen Çakır, yazar Müge İplikçi ile dünyaevine girdi. Çiftin 1998 yılında Ali Deniz adında bir oğulları oldu.

Ruşen Çakır'ın Kitapları

  • Ayet ve Slogan, Türkiye'de İslami Oluşumlar, 1990

  • Vatan Millet Pragmatizm, Türk Sağında İdeoloji ve Politika (Hıdır Göktaş ile birlikte), 1991

  • Resmi Tarih Sivil Arayış, Sosyal Demokratlarda İdeoloji ve Politika. (Hıdır Göktaş ile birlikte), 1991

  • Sol Kemalizme Bakıyor (Levent Cinemre ile birlikte), 1992

  • Ne Şeriat Ne Demokrasi, RP'yi Anlamak, 1994 Hatemi'nin İranı (Sami Oğuz ile birlikte), 2000

  • Direniş ve İtaat, İki İktidar Arasında İslamcı Kadın, 2000

  • Derin Hizbullah, İslamcı Şiddetin Geleceği, 2001

  • Recep Tayyip Erdoğan: Bir Dönüşüm Öyküsü, (Fehmi Çalmuk ile birlikte), 2001

  • Nereye Gitti Bu Ülkücüler, 2003

  • Türkiye'nin Kürt Sorunu, 2004

  • İmam-Hatip Liseleri, Efsaneler ve Gerçekler (İrfan Bozan ve Balkan Talu ile birlikte), 2004

  • Sivil, Şeffaf, Demokratik Bir Diyanet İşleri Başkanlığı Mümkün mü? (İrfan Bozan ile birlikte), 2005

  • 'Mahalle Baskısı' Prof. Dr. Şerif Mardin'in Tezlerinden Hareketle Türkiye'de İslam, Cumhuriyet, Laiklik ve Demokrasi, 2008

  • Mahalle Baskısı: Var mı, Yok mu? (İrfan Bozan ile birlikte), 2009

  • Gomaşinen, Hatırlıyorum, 2024 

Çeviri: 

  • Kızıl Ordu Fraksiyonu: Avrupa'da Gerilla Mücadelesi, Anna Steiner ve Loic Debray, 2000

Ruşen Çakır Neden İfadeye Çağırıldı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın ifadelerini alma talimatı verdi.

6 gazeteci arasında yer alan Ruşen Çakır, 'halka açık yanıltıcı bilgi yayma' ve 'suç örgütüne destek verme' suçlamaları kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Çakır'ın Emniyet'e götürüldüğü oğlu tarafından X üzerinden duyuruldu.

