Gazetecilere Operasyon: Başsavcılık'tan 6 Gazeteci Açıklaması
Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın sabah saatlerinde emniyete götürülmesinin ardından dört gazetecinin daha ifadesinin alınacağı öğrenildi. Ruşen Çakır, Soner Yalçın, Batuhan Çolak ve Aslı Aydıntaşbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında ifade vereceği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:
Cem küçük denilen gazeteci Adem kücük için de konuşmuştu çok önemli demişti dedikleri doğru demişti sonra hepsi yalan çıktı kendi ağzıyla söyledi burda halkı... Devamını Gör
şimdi cem küçük yalanı alalen yaymış hatta başka tv görüntülerini izleyin itiraf ediyor bizim görevimiz diye söylüyor ordaki suç değilde burdakiler neden suç
Halka karşı yapılan, korkutma ve yıldırmaya dönük hareketlere ne denir diye Gemini ye sordum şunu dedi; Halkı korkutma ve yıldırmaya yönelik eylemlere genel... Devamını Gör