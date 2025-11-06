Gazetecilere Operasyon: Başsavcılık'tan 6 Gazeteci Açıklaması

Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın sabah saatlerinde emniyete götürülmesinin ardından dört gazetecinin daha ifadesinin alınacağı öğrenildi. Ruşen Çakır, Soner Yalçın, Batuhan Çolak ve Aslı Aydıntaşbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında ifade vereceği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı.