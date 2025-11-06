onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gazetecilere Operasyon: Başsavcılık'tan 6 Gazeteci Açıklaması

Gazetecilere Operasyon: Başsavcılık'tan 6 Gazeteci Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2025 - 09:25

Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın sabah saatlerinde emniyete götürülmesinin ardından dört gazetecinin daha ifadesinin alınacağı öğrenildi. Ruşen Çakır, Soner Yalçın, Batuhan Çolak ve Aslı Aydıntaşbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturması kapsamında ifade vereceği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6 gazetecinin ifade vereceği öğrenildi.

6 gazetecinin ifade vereceği öğrenildi.
twitter.com

Gazeteci Ceylan Sever, X hesabından gazetecilere operasyona dair bir paylaşım yaptı. Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan, Batuhan Çolak ve Aslı Aydıntaşbaş, İBB soruşturması kapsamında ifade verecek. 

Ceylan Sever'in paylaşımı şöyle:

'İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında gazeteciler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Yavuz OĞHAN, Ruşen ÇAKIR, Aslı AYDINTAŞBAŞ, ve Batuhan ÇOLAK'ın ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ ve ‘Suç Örgütüne Yardım Etme’ suçlarından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü ortaya çıktı.'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

“İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
9
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Emrah Dost

Cem küçük denilen gazeteci Adem kücük için de konuşmuştu çok önemli demişti dedikleri doğru demişti sonra hepsi yalan çıktı kendi ağzıyla söyledi burda halkı... Devamını Gör

Emrah Dost

şimdi cem küçük yalanı alalen yaymış hatta başka tv görüntülerini izleyin itiraf ediyor bizim görevimiz diye söylüyor ordaki suç değilde burdakiler neden suç

Orhan BAHADIR

Halka karşı yapılan, korkutma ve yıldırmaya dönük hareketlere ne denir diye Gemini ye sordum şunu dedi; Halkı korkutma ve yıldırmaya yönelik eylemlere genel... Devamını Gör