Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan İfade Vermek İçin Evlerinden Alındı
Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, emniyete götürülmek için sabah saat 06.00’da evlerinden alındı. İki ismin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’de ifade vereceği öğrenildi. Oğhan ve Sevinç hakkında gözaltı kararı olmadığı; sadece ifadelerinin alınacağı belirtildi.
Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, emniyete götürüldü.
