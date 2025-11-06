onedio
Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan İfade Vermek İçin Evlerinden Alındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.11.2025 - 07:25

Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, emniyete götürülmek için sabah saat 06.00’da evlerinden alındı. İki ismin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube’de ifade vereceği öğrenildi. Oğhan ve Sevinç hakkında gözaltı kararı olmadığı; sadece ifadelerinin alınacağı belirtildi.

Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan, emniyete götürüldü.

Gazeteci Murta Altuntoprak, söz konusu gelişmeyi X hesabından paylaştı. Altuntoprak'ın paylaşımı şöyle oldu:

'Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan’ın evlerine sabah 06.00 itibariyle polis ekipleri gitti. İki ismin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubede ifadesinin alınmak üzere emniyete götürüldüğü bilgisi var. Telefonlarına da el konuldu. 

Oğhan ve Sevinç hakkında  gözaltı kararı olmadığı, yalnızca ifadeye götürüldükleri söyleniyor. Ancak her iki isim de kolluk eşliğinde emniyete götürülüyorlar.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
