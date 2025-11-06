Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan İfade Vermek İçin Evlerinden Alındı

Gazeteci Murta Altuntoprak, söz konusu gelişmeyi X hesabından paylaştı. Altuntoprak'ın paylaşımı şöyle oldu:

'Gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan’ın evlerine sabah 06.00 itibariyle polis ekipleri gitti. İki ismin de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubede ifadesinin alınmak üzere emniyete götürüldüğü bilgisi var. Telefonlarına da el konuldu.

Oğhan ve Sevinç hakkında gözaltı kararı olmadığı, yalnızca ifadeye götürüldükleri söyleniyor. Ancak her iki isim de kolluk eşliğinde emniyete götürülüyorlar.'