MİT İstihbarat Uzmanı Başvurusu: MİT, İstihbarat Uzmanı Olmak İsteyenler İçin Rehber Yayınladı

Ali Can YAYCILI
06.11.2025 - 20:34 Son Güncelleme: 06.11.2025 - 20:52

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), istihbarat uzmanı adaylarına yol gösterici bir video yayınladı. Videoda, mesleğin incelikleri, dikkat edilmesi gereken noktalar ve başarılı bir istihbarat uzmanında bulunması gereken özellikler anlatıldı. Peki, İstihbarat Uzmanı olmak için başvuru şartları neler? İşte MİT’in paylaştığı detaylar…

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), istihbarat uzmanı olmak isteyen adaylara yönelik yeni bir kariyer videosu paylaştı.

MİT'in resmi internet sitesinde yayımlanan videoda istihbaratın yalnızca bilgi toplamakla sınırlı olmadığı; bilginin analiz edilmesi, teyit edilmesi ve doğru zamanda kullanılmasının da en az elde edilmesi kadar önemli olduğu vurgulandı.

MİT'in yayımladığı video, istihbarat mesleğinin yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda yüksek dikkat, stratejik düşünme ve duygusal denge gerektirdiğini bir kez daha hatırlatıyor. 

İstihbarat uzmanı olarak kariyer yapmak isteyen adaylar, başvurularını MİT'in resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

MİT İSTİHBARAT UZMANI BAŞVURUSUNUN DETAYLARINI BURADAN İNCELEYEBİLİRSİNİZ…

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
