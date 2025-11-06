MİT İstihbarat Uzmanı Başvurusu: MİT, İstihbarat Uzmanı Olmak İsteyenler İçin Rehber Yayınladı

MİT'in resmi internet sitesinde yayımlanan videoda istihbaratın yalnızca bilgi toplamakla sınırlı olmadığı; bilginin analiz edilmesi, teyit edilmesi ve doğru zamanda kullanılmasının da en az elde edilmesi kadar önemli olduğu vurgulandı.

MİT'in yayımladığı video, istihbarat mesleğinin yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda yüksek dikkat, stratejik düşünme ve duygusal denge gerektirdiğini bir kez daha hatırlatıyor.

İstihbarat uzmanı olarak kariyer yapmak isteyen adaylar, başvurularını MİT'in resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.