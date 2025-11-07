onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gaming
Uzun Süredir Beklenen GTA 6'nın Çıkış Tarihi Yeniden Ertelendi

Uzun Süredir Beklenen GTA 6'nın Çıkış Tarihi Yeniden Ertelendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.11.2025 - 19:48

Rockstar Games’in büyük merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) bir kez daha ertelendi. Şirket, yaptığı açıklamada oyunun 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya çıkacağını duyurdu.

GTA 6’nın çıkışı ilk olarak 2025 sonbaharından 2026 Mayıs ayına ertelenmişti. Ancak geliştirici ekip, perşembe günü yaptığı yeni açıklamada, “Oyuncuların beklediği ve hak ettiği kaliteyi yakalamak” için birkaç ay daha ek süreye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Rockstar Games’in şimdiye kadarki en iddialı projelerinden biri olarak görülen GTA 6, uzun süredir oyun dünyasının en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

12 yıldır oyun severler oyunun yeni versiyonunu bekliyor.

12 yıldır oyun severler oyunun yeni versiyonunu bekliyor.

BBC’nin aktardığına göre, serinin bir önceki oyunu GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürülmüş ve tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu olmayı başarmıştı. Aradan geçen 12 yıla rağmen, oyunun çevrimiçi modu hâlâ milyonlarca oyuncu tarafından aktif olarak oynanıyor.

Rockstar Games, yaptığı açıklamada, uzun süren bekleyişe birkaç ay daha eklemek zorunda kaldıkları için üzgün olduklarını ifade etti ve oyunculara gösterdikleri sabır için teşekkür etti. Şirket, Florida’dan esinlenen kurgusal ABD eyaleti Leonida’da ve Miami’den ilham alınan modern Vice City versiyonunda geçecek oyunu oyuncularla buluşturmak için “son derece heyecanlı” olduklarını belirtti.

Bir Rockstar Game çalışanı da ertelemenin ana sebebini "işten çıkarmalar olduğunu iddia etti.

Bir Rockstar Game çalışanı da ertelemenin ana sebebini "işten çıkarmalar olduğunu iddia etti.

Çalışanın iddiaları şu şekilde: 

“Geçtiğimiz hafta 34 meslektaşım – 31’i İngiltere’den, 3’ü Kanada’dan – hiçbir gerekçe sunulmadan ‘ağır uygunsuz davranış’ suçlamasıyla işten çıkarıldı.

Bize hiçbir kanıt gösterilmedi. Sendika temsilcisi bulundurma hakkımız engellendi. Görüşmeler beş dakikayı bile bulmadı ve çalışanlar adeta zorla stüdyodan çıkarıldı.

İşten çıkarılanların tamamı sendika üyesiydi, çoğu da sendika organizasyon komitelerinde aktif olarak görev yapıyordu. Sadece bir hafta önce 200 üyeyi geçerek toplu sözleşme hakkı için gereken yasal eşiği aşmıştık. Tam toplu görüşmelerin başlaması beklenirken onlarca kişi kovuldu.

Aramızda 18 yıldır Rockstar’da çalışan, hiç disiplin cezası almamış, büyük projelerde kritik roller üstlenmiş kişiler vardı. Kimisi hastalık iznindeydi, kimisi yeni baba olmuştu, kimisi de ameliyat sonrası iyileşme sürecindeydi. Hepsi maaşsız şekilde kapı önüne konuldu. Bazıları, işlerini kaybettikleri için vizelerini bile riske attı.

Bizim tek isteğimiz, Rockstar’ı daha adil, mutlu ve güvenli bir çalışma alanına dönüştürmekti. Ancak yaşananlar, çalışanların refahını şirketten çok daha fazla önemsediğimizi ortaya koydu. Şu anda stüdyoda moral kalmadı; kimse kimseye güvenemiyor. Herkes ‘acaba sıradaki ben miyim?’ endişesiyle yaşıyor.

Sendikamız dimdik ayakta. Haksız yere işten çıkarılan herkesin geri dönmesi için yasal mücadelemizi sürdürüyoruz. Eğer Rockstar bu olaydan hiçbir sorumluluk almadan kurtulursa, oyun sektöründe hiçbir çalışan kendini güvende hissedemeyecek.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın