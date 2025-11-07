Uzun Süredir Beklenen GTA 6'nın Çıkış Tarihi Yeniden Ertelendi

Rockstar Games’in büyük merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) bir kez daha ertelendi. Şirket, yaptığı açıklamada oyunun 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya çıkacağını duyurdu.

GTA 6’nın çıkışı ilk olarak 2025 sonbaharından 2026 Mayıs ayına ertelenmişti. Ancak geliştirici ekip, perşembe günü yaptığı yeni açıklamada, “Oyuncuların beklediği ve hak ettiği kaliteyi yakalamak” için birkaç ay daha ek süreye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Rockstar Games’in şimdiye kadarki en iddialı projelerinden biri olarak görülen GTA 6, uzun süredir oyun dünyasının en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor.