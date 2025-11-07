Uzun Süredir Beklenen GTA 6'nın Çıkış Tarihi Yeniden Ertelendi
Rockstar Games’in büyük merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) bir kez daha ertelendi. Şirket, yaptığı açıklamada oyunun 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya çıkacağını duyurdu.
GTA 6’nın çıkışı ilk olarak 2025 sonbaharından 2026 Mayıs ayına ertelenmişti. Ancak geliştirici ekip, perşembe günü yaptığı yeni açıklamada, “Oyuncuların beklediği ve hak ettiği kaliteyi yakalamak” için birkaç ay daha ek süreye ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Rockstar Games’in şimdiye kadarki en iddialı projelerinden biri olarak görülen GTA 6, uzun süredir oyun dünyasının en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12 yıldır oyun severler oyunun yeni versiyonunu bekliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Rockstar Game çalışanı da ertelemenin ana sebebini "işten çıkarmalar olduğunu iddia etti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın