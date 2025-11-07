Polonya Seferberlik İlan Etti, 400 Bin Kişiyi Asker Olarak Eğitecek
Polonya, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ardından artan güvenlik kaygıları nedeniyle geniş çaplı bir savunma seferberliğine hazırlanıyor. Savunma Bakanlığı, bu ay başlayacak yeni askerî eğitim programı kapsamında 2026’ya kadar yaklaşık 400 bin yurttaşın temel savunma ve silah kullanımı konusunda eğitilmesini planlıyor. Programın amacı, ülkenin caydırıcılığını artırmak ve olası tehditlere karşı toplum genelinde savunma bilincini güçlendirmek olarak açıklandı.
Gönüllülük esasıyla öğrenciler, emekliler, özel şirketler kapsama dahil edildi.
Yedek askerlik, gönüllü ve zorunlu askerlik olarak dallar ortaya çıkarılacak.
Askeriyenin kapasitesini artırmak için bu programa başlayacaklar.
