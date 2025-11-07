onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Polonya Seferberlik İlan Etti, 400 Bin Kişiyi Asker Olarak Eğitecek

Polonya Seferberlik İlan Etti, 400 Bin Kişiyi Asker Olarak Eğitecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.11.2025 - 18:29

Polonya, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ardından artan güvenlik kaygıları nedeniyle geniş çaplı bir savunma seferberliğine hazırlanıyor. Savunma Bakanlığı, bu ay başlayacak yeni askerî eğitim programı kapsamında 2026’ya kadar yaklaşık 400 bin yurttaşın temel savunma ve silah kullanımı konusunda eğitilmesini planlıyor. Programın amacı, ülkenin caydırıcılığını artırmak ve olası tehditlere karşı toplum genelinde savunma bilincini güçlendirmek olarak açıklandı.

Kaynak - Reuters

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gönüllülük esasıyla öğrenciler, emekliler, özel şirketler kapsama dahil edildi.

Gönüllülük esasıyla öğrenciler, emekliler, özel şirketler kapsama dahil edildi.

Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, başlatılan girişimi “Polonya tarihinin en kapsamlı savunma eğitimi” olarak nitelendirdi. “Hazırlık” adı verilen program gönüllülük esasına dayanacak ve öğrencilerden özel sektör çalışanlarına, emeklilerden şirket temsilcilerine kadar geniş bir katılımcı kitlesine açık olacak. Eğitimlerde temel güvenlik bilgileri, hayatta kalma becerileri, ilk yardım uygulamaları ve siber güvenlik (siber hijyen) konularında dersler verileceği bildirildi.

Yedek askerlik, gönüllü ve zorunlu askerlik olarak dallar ortaya çıkarılacak.

Yedek askerlik, gönüllü ve zorunlu askerlik olarak dallar ortaya çıkarılacak.

Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Kasım ve Aralık aylarında 20 bin kişinin bireysel eğitimden geçirileceğini, yıl sonuna kadar ise farklı programlarla toplamda 100 bin kişinin eğitilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Tomczyk, gelecek yıl “Orduda Eğitim” projesiyle birlikte yedek askerlik ve gönüllü hizmet kapsamında yaklaşık 400 bin kişinin eğitime alınmasının planlandığını da belirtti.

Askeriyenin kapasitesini artırmak için bu programa başlayacaklar.

Askeriyenin kapasitesini artırmak için bu programa başlayacaklar.

Polonya Genelkurmay Başkanı Wieslaw Kukula, yeni savunma programının iki ana hedef taşıdığını açıkladı. Buna göre program, bir yandan vatandaşların ve yerel toplulukların dayanıklılığını güçlendirmeyi, diğer yandan da askerî yedek kuvvetlerin hazırlık düzeyini ve kapasitesini artırmayı amaçlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın