Polonya Seferberlik İlan Etti, 400 Bin Kişiyi Asker Olarak Eğitecek

Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Kasım ve Aralık aylarında 20 bin kişinin bireysel eğitimden geçirileceğini, yıl sonuna kadar ise farklı programlarla toplamda 100 bin kişinin eğitilmesinin hedeflendiğini açıkladı. Tomczyk, gelecek yıl “Orduda Eğitim” projesiyle birlikte yedek askerlik ve gönüllü hizmet kapsamında yaklaşık 400 bin kişinin eğitime alınmasının planlandığını da belirtti.