İran'da Susuzluk Biraz Daha Artarsa Başkent Tahran'ı Boşaltacaklar

İran genelinde son beş yıldır yağış miktarında belirgin bir azalma yaşanıyor. Bu yıl Tahran’da mevsim normallerine göre yağışlar yaklaşık yüzde 40 oranında düştü. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kente neredeyse hiç yağmur yağmaması, hem yüzey sularında hem de yeraltı su kaynaklarında ciddi düşüşe yol açtı.

Tahran Eyaleti Su İdaresi, 20 Temmuz’da yaptığı açıklamada, son beş yıldır devam eden kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin son yüzyılın en düşük noktasına indiğini bildirdi. Yaz aylarında kentte belirli aralıklarla su kesintileri yaşandığı belirtildi.