İran'da Susuzluk Biraz Daha Artarsa Başkent Tahran'ı Boşaltacaklar

07.11.2025 - 21:36

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, Tahran’da yağışların kritik seviyenin altına düştüğünü vurgulayarak, “Eğer kısa süre içinde yağmur yağmazsa başkenti boşaltmak zorunda kalacağız” dedi. İran genelinde su kaynaklarının hızla tükendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, acil önlemler alınmazsa büyük bir insani krizin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Tahran'a su sağlayan barajlar kuraklıkla boğuşuyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin su krizi ve artan kuraklık tehdidine dikkat çekti. Pezeşkiyan, “İran şu anda yağışların azalması ve su kaynaklarının yetersizliği gibi doğal krizlerle karşı karşıya. Bu durumun ciddi sonuçları olabilir” dedi.

Cumhurbaşkanı, yağışların devam etmemesi halinde Tahran’da gelecek aydan itibaren su kısıtlamasına gidileceğini belirterek, “Eğer bu süreçte de yağmur yağmazsa su kaynaklarımız tükenecek ve Tahran’ı boşaltmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.

Başkent Tahran’a su sağlayan beş ana baraj — Emir Kebir, Lar, Mamlu, Talikan ve Latyan — kuraklıktan en çok etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Kuraklık 5 yıldır adım adım geldi.

İran genelinde son beş yıldır yağış miktarında belirgin bir azalma yaşanıyor. Bu yıl Tahran’da mevsim normallerine göre yağışlar yaklaşık yüzde 40 oranında düştü. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kente neredeyse hiç yağmur yağmaması, hem yüzey sularında hem de yeraltı su kaynaklarında ciddi düşüşe yol açtı.

Tahran Eyaleti Su İdaresi, 20 Temmuz’da yaptığı açıklamada, son beş yıldır devam eden kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin son yüzyılın en düşük noktasına indiğini bildirdi. Yaz aylarında kentte belirli aralıklarla su kesintileri yaşandığı belirtildi.

