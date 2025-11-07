İran'da Susuzluk Biraz Daha Artarsa Başkent Tahran'ı Boşaltacaklar
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Pezeşkiyan, Tahran’da yağışların kritik seviyenin altına düştüğünü vurgulayarak, “Eğer kısa süre içinde yağmur yağmazsa başkenti boşaltmak zorunda kalacağız” dedi. İran genelinde su kaynaklarının hızla tükendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, acil önlemler alınmazsa büyük bir insani krizin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tahran'a su sağlayan barajlar kuraklıkla boğuşuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuraklık 5 yıldır adım adım geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın