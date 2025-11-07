Bu Okulda Öğretmenler Öğrencilerini Ayıramıyor: Okulda 21 İkiz Var
Muş’ta bulunan Vali Adil Yazar İlkokulu, Türkiye’de benzerine az rastlanan bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Okulda tam 21 ikiz eğitim görüyor. Toplam 1742 öğrencisi bulunan okulda, çoğu tek yumurta ikizi olan 42 kardeş aynı sıraları paylaşıyor. Bu durum öğretmenlerin öğrencileri ayırt etmesini zorlaştırırken, okulda “ikizler okulu” olarak anılmasına da neden oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğretmenleri çeşitli yöntemlerle ayırt etmeye çalışıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İl Milli Eğitim Müdürü böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını söylüyor.
Farklı hırka ve farklı toka ile tanımaya çalışıyorlar.
Öğretmenleri de ikiz çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın