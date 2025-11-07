onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Okulda Öğretmenler Öğrencilerini Ayıramıyor: Okulda 21 İkiz Var

Bu Okulda Öğretmenler Öğrencilerini Ayıramıyor: Okulda 21 İkiz Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.11.2025 - 20:54

Muş’ta bulunan Vali Adil Yazar İlkokulu, Türkiye’de benzerine az rastlanan bir özelliğiyle dikkat çekiyor. Okulda tam 21 ikiz eğitim görüyor. Toplam 1742 öğrencisi bulunan okulda, çoğu tek yumurta ikizi olan 42 kardeş aynı sıraları paylaşıyor. Bu durum öğretmenlerin öğrencileri ayırt etmesini zorlaştırırken, okulda “ikizler okulu” olarak anılmasına da neden oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öğretmenleri çeşitli yöntemlerle ayırt etmeye çalışıyor.

Öğretmenleri çeşitli yöntemlerle ayırt etmeye çalışıyor.

Fiziksel benzerlikleriyle hem öğretmenlerini hem arkadaşlarını sık sık şaşırtan ikizler, okula adeta ayrı bir enerji katıyor. Okulun neşe kaynağı haline gelen ikizleri zaman zaman karıştıran öğretmenler, onları ayırt edebilmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Kız öğrencilerden farklı renk tokalar takmaları veya saçlarını farklı biçimlerde toplamaları istenirken, bazı öğretmenler de sınıfta yerlerini değiştirerek kim kimdir öğrenmeye çalışıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını söylüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü böyle bir durumla hiç karşılaşmadığını söylüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Vali Adil Yazar İlkokulunda 21 ikizin eğitim gördüğünü belirtti. Okul idaresi ve öğretmenlerin öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek için büyük çaba gösterdiğini vurgulayan Altay, ailelerin de verilen eğitimden memnun olduğunu söyledi.

Altay, “Çocuklarımızı potansiyellerini en iyi şekilde ortaya çıkaracak biçimde yetiştirmeye çalışıyoruz. Onların mutlu olduğunu görmek bizi sevindiriyor; çünkü çocuk mutlu olduğu ortamda öğrenir ve gelişir. Okulumuzda 21 ikizin bulunması gerçekten sıra dışı bir durum. Bazı okullarda 2 ya da 3 ikiz öğrenci olabilir ama burada bu sayının 21’e ulaşması güzel bir tesadüf. Bu yüzden okulun ‘ikizler okulu’ olarak anılması da ayrı bir anlam taşıyor. İkizlerin birbirleriyle olan uyumunun okula yansıması bizleri de mutlu ediyor.” dedi.

Farklı hırka ve farklı toka ile tanımaya çalışıyorlar.

Farklı hırka ve farklı toka ile tanımaya çalışıyorlar.

Sınıfında ikiz öğrenciler bulunan öğretmen Esmer Akbal, 3. sınıfı okuttuğunu belirterek ilk zamanlarda öğrencilerini ayırt etmekte oldukça zorlandığını anlattı.

Akbal, “Gerçekten birbirlerine çok benziyorlardı, hangisinin kim olduğunu anlamakta güçlük çekiyordum. Önce farklı tokalar takmalarını rica ettim, işe yaramayınca farklı hırkalar giymelerini istedim. Sonra saçlarını farklı şekilde örmelerini söyledim. İlk yılımız bu yöntemlerle geçti” dedi.

İkinci yıl da benzer karışıklıkların yaşandığını belirten Akbal, öğrencileri yan yana oturtmak yerine birini öne, diğerini arkaya aldığını söyledi. “Onları daha iyi tanımaya çalıştım, hatta evlerine gidip gözlemleme fırsatı buldum” diyen öğretmen, yaşadığı komik anları da paylaştı: “Bazen isimleri karıştırıyorum; Elif diyorum ama Edanur’a bakıyorum, Edanur diyorum Elif’e bakıyorum. Bu durum artık sınıfta tatlı bir espri konusu haline geldi.”

Öğretmenleri de ikiz çıktı.

Öğretmenleri de ikiz çıktı.

Öğretmen Fatih Şentürk, okulda öğrenim gören 21 ikiz öğrencinin her birinin farklı sınıflarda olduğunu belirterek bazen onları karıştırdıklarını ve bu durumun okulda eğlenceli anlara neden olduğunu söyledi.

Şentürk, “Bazı öğrencilerimiz tek yumurta, bazıları ise çift yumurta ikizi. Zaman zaman karıştırıyoruz, hatta bu durumu kendi aramızda espriye çeviriyoruz. Ben de bir ikizim, kardeşimle yıllarca aynı sınıfta okudum. Şu anda o da Düzce’de öğretmenlik yapıyor” dedi.

Okuldaki ikizlerin neşeli ve başarılı bir şekilde eğitimlerine devam ettiğini vurgulayan Şentürk, “Biz öğretmenleri olarak her zaman yanlarındayız. Arkadaşları da onları gördüklerinde hem mutlu oluyor hem de şaşkınlıklarını gizleyemiyor” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın