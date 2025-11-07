Bu Okulda Öğretmenler Öğrencilerini Ayıramıyor: Okulda 21 İkiz Var

Öğretmen Fatih Şentürk, okulda öğrenim gören 21 ikiz öğrencinin her birinin farklı sınıflarda olduğunu belirterek bazen onları karıştırdıklarını ve bu durumun okulda eğlenceli anlara neden olduğunu söyledi.

Şentürk, “Bazı öğrencilerimiz tek yumurta, bazıları ise çift yumurta ikizi. Zaman zaman karıştırıyoruz, hatta bu durumu kendi aramızda espriye çeviriyoruz. Ben de bir ikizim, kardeşimle yıllarca aynı sınıfta okudum. Şu anda o da Düzce’de öğretmenlik yapıyor” dedi.

Okuldaki ikizlerin neşeli ve başarılı bir şekilde eğitimlerine devam ettiğini vurgulayan Şentürk, “Biz öğretmenleri olarak her zaman yanlarındayız. Arkadaşları da onları gördüklerinde hem mutlu oluyor hem de şaşkınlıklarını gizleyemiyor” ifadelerini kullandı.