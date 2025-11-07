ABD’nin 60 Yıllık Ünlü Zincir Markası İflas Etti

Indiana merkezli ünlü donut zinciri Jack’s Donuts, mali sıkıntılar nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulundu. Böylece şirket, 2025 yılında iflas eden diğer zincir restoranlar On the Border ve Hooters’ın arasına katılmış oldu.

Şirket, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada faaliyetlerine devam edeceğini vurguladı:

“Kesintisiz bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Mağazalarımız açık, ekiplerimiz iş başında ve kaliteye, geleneğe ve topluluğumuza olan bağlılığımız değişmedi.”

Jack’s Donuts’un iflas koruma sürecinde yeniden yapılanmaya giderek operasyonlarını sürdürmeye çalışacak.