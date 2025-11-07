onedio
ABD’nin 60 Yıllık Ünlü Zincir Markası İflas Etti

Hakan Karakoca
07.11.2025 - 19:09

Indiana merkezli ünlü donut zinciri Jack’s Donuts, mali sıkıntılar nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulundu. Böylece şirket, 2025 yılında iflas eden diğer zincir restoranlar On the Border ve Hooters’ın arasına katılmış oldu.

Şirket, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada faaliyetlerine devam edeceğini vurguladı:

“Kesintisiz bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Mağazalarımız açık, ekiplerimiz iş başında ve kaliteye, geleneğe ve topluluğumuza olan bağlılığımız değişmedi.”

Jack’s Donuts’un iflas koruma sürecinde yeniden yapılanmaya giderek operasyonlarını sürdürmeye çalışacak.

Üretim yerine dağıtım ürünlere geçince işler bozulmaya başladı.

Diğer zincir restoranlarda olduğu gibi Jack’s Donuts da mağazalarını bayilik sistemiyle (franchise) işletiyor. Her ne kadar bayiler belirli kararları kendileri alabilse de, genel olarak şirket merkezinin belirlediği kurallara uymak zorundalar.

Jack’s Donuts özelinde, 2023 yılında “The Commissary” adı verilen bir üretim merkezi kuruldu ve bazı bayilere, donutlarını mağazada üretmek yerine buradan temin etme zorunluluğu getirildi. Mart ayında WRTV Indianapolis’e konuşan bir bayi, The Commissary’den gelen donutların “pek iyi olmadığını” söyleyerek, “Bu değişiklikten sonra müşterilerimizi kaybettik, bizi benzin istasyonu donutlarına benzettiler” dedi.

Sorunlar ve davalar bir süredir şirketin kötüye gittiğini ve yaşananların sürpriz olmadığını gösteriyor.

Edinilen bilgilere göre, Jack’s Donuts CEO’su Lee Marcum’a Ocak 2025’te bazı bayiler tarafından gönderilen bir mektupta, şirket yönetimine yönelik ciddi eleştiriler yer aldı. Mektupta, “Devam eden kötü yönetim ve rahatsız edici mali işlemler, yalnızca operasyonlarımızı doğrudan etkilemekle kalmadı, aynı zamanda şirketin geleceğine olan güvenin genel olarak sarsılmasına yol açtı” ifadeleri kullanıldı. Bayiler, aynı mektupta Marcum’un istifasını talep etti.

Şirketin sorunlarının bir süredir devam ettiği belirtilirken, Jack’s Donuts’un çeşitli davalara ve yasal yaptırımlara da konu olduğu bildirildi. Mali tablolarına göre zincirin yaklaşık 14,2 milyon dolar borcu bulunduğu tahmin ediliyor.

