Türkiye Netanyahu Hakkında Yakalama Kararı Çıkardı
Türkiye, Netanyahu ve 37 İsrailli yetkili hakkında yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararının Sumud Filosu’na saldırı nedeniyle olduğu belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 'Eziyet, Nitelikli Yağma, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması” suçları kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır' denildi.
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı.
“Eziyet, Nitelikli Yağma, Mala Zarar Verme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması”
37 şüpheli hakkında yakalama kararı.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
